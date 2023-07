Cum a cunoscut-o Horia Brenciu pe Theo Rose: „Acest prieten mi-e acum partener de emisiune!”

Sezonul 11 Vocea României aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu.

Horia Brenciu revine în postura de antrenor la Vocea României, acolo unde va împărți scaunul dublu cu Theo Rose. Într-o postare pe Instagram, artistul a dezvăluit că a cunoscut-o pe Theo Rose abia la începutul anului trecut.

„Când am invitat-o la LUCRURI SIMPLE, în ianuarie 2022, n-o cunoșteam personal și nu mai cântasem deloc cu ea înainte. Nu i-am transmis, în prealabil, ce duete facem și nicio piesă din podcast n-a fost repetată. Niciuna! Evident, nici cea din postarea asta! Am luat-o prin bălării, pe alocuri, încercând sa găsesc vocea a doua și am făcut lucrul acela la final, după ce melodia s-a încheiat, pentru că am simtit că am lângă mine un prieten căruia îi place să cânte și nu-i e frică de greșeli sau de necunoscut! Acest prieten mi-e acum partener de emisiune! Theo Rose e cea mai sinceră persoană pe care o cunosc și vom încerca împreuna să găsim anul asta Vocea României!”, a scris artistul pe contul de socializare.

Horia a postat și un moment video din podcastul în care a avut-o invitată pe Theo Rose. Cei doi artiști au interpretat melodia „Păcatul meu”.

În toamna anului 2022, Horia Brenciu și Theo Rose au lansat împreună o piesă plină de emoție, intitulată „Dacă ai ști”. Melodia s-a bucurat de un real succes, iar videoclipul piesei a adunat peste 2,6 milioane de vizualizări.

Filmările pentru sezonul 11 Vocea României vor începe în curând.