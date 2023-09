Cum a făcut avere Călin Donca. Antreprenorul deținea mașini în valoare de două milioane de euro

Unul dintre cei mai tineri și cunoscuți milionari români a fost reținut de către DIICOT pentru infracțiuni economice. Iată din ce a făcut avere Călin Donca!

Călin Donca, un antreprenor foarte popular pe rețelele de socializare, a fost dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

La nici 40 de ani, bărbatul a creat și promovat o criptomonedă în mediul online, pe nume Solix, iar mai apoi, potrivit anchetatorilor, a manipulat piața de capital și a înșelat în număr mare persoanele care îl urmăreau cu interes.

Pe rețelele de socializare, afaceristul afirma în mod repetat că a plecat de jos, reușind astfel să îi convingă pe cei care îl urmăreau să investească în idelile sale, precum criptomoneda respectivă. Mai mult decât atât, le spunea oamenilor că datorită acesteia ar putea să obțină profituri de 100 de ori mai mari și, potrivit știrileprotv.ro, cei care l-au crezut i-ar fi dat aproximativ 700.000 de euro.

Cu profiturile obținute, Căli Donca și-a construit o vilă fabuloasă în Brașov și și-a achiziționat mașini de lux în valoare de nu mai puțin de două milioane de euro.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, în cadrul unui show TV.

Foto: Călin Donca/Instagram