Cum a fost la concertul Bon Jovi din Piața Constituției: reacțiile fanilor la vocea “pierdută” a solistului

Mi-am cumpărat bilete la concertul Bon Jovi din prima săptămână în care au fost puse în vânzare. Am crescut cu MTV, cu piesa “Always” difuzată de 10 ori pe zi la tv, cu imaginea de sex simbol a lui Jon Bon Jovi. De abia așteptam să cânt împreună cu 50.000 de oameni “I wanna lay you down on a bed of roses”. Am așteptat piesa până la bis. Știam că e pe setlist. În zadar. Am plecat acasă frustrată, fară visul meu de a asculta Always sau hiturile celebre ale formației. Umblă vorba că trupa ar fi ales piese pe care să le poată “duce” vocea solistului.

Show-ul a început bine, trupa suna grozav, dar toată lumea și-a dat repede seama că ceva nu e ok cu vocea lui Jon Bon Jovi. La scurt timp după terminarea concertului, au început să apară mesajele pe rețelele de socializare: fanii trupei s-au declarat dezamăgiți de prestația solistului. Oricât ajutor a primit din partea trupei, a fost evident că vocea lui Jon nu mai e aceeași din urma cu 8 ani, de la primul concert în Romania.

Publicul, foarte divers, se aștepta probabil să asculte hit după hit. Trupa a preferat însă să își promoveze ultimul album, This House is Not For Sale, un mister pentru mulți dintre cei prezenți în Piața Constituției.

Cu ce impresie au rămas fanii după concertul Bon Jovi din Piața Constituției?

“Din punct de vedere al show-ului, al instrumentiștilor, Bon Jovi e Champions League! Adică show-ul a fost mișto, doar că Jon și-a pierdut complet vocea, nu înțeleg de ce, în afară de depresii, omul nu a avut intervenții chirurgicale, cum s-a întâmplat cu Bruce Dickinson, de exemplu, sau cu mulți alții! Corzile vocale nu i-au fost atinse, pur și simplu omul cântă super flat și probabil ar merge doar în acustic! Dar când ești cea mai de succes trupă la nivel de marketing și vânzări de bilete, poți prosti ușor lumea! Am văzut sute de concerte, l-am văzut și pe Bob Dylan, care a cântat într-un super anonimat la Zone Arena, pe George Michael, pe Jagger cu The Stones, pe Roger Waters, pe Ozzy, pe toți ăștia mari, dar Bon Jovi a prestat mai slab decât Madonna, la București! Chiar și Amy Winehouse, drogată, ruptă în gură pe scenă, avea prestații mai bune, mă refer la celebrele concerte care țineau 7 minute! E păcat, Bon Jovi este o trupă mare, doar că a venit momentul să agațe muzica-n beci și să se bucure de viață! E cam gata!”, a comentat Narcis Drejan, jurnalist radio, present aseară în Piața Constituției.

Fanele Bon Jovi l-au iertat însă pe solist pentru vocea slabă de aseară. Anca Leibovici, bloggerita la Anca’s Diary, s-a bucurat de show, chiar dacă Jon nu a mai sunat ca în 2011.

“În 2011 am fost la concertul lor, care a fost senzațional, iar în noiembrie când au fost puse în vânzare biletele pentru al doilea concert al lor în România, mi-am cumpărat imediat bilet. (…)

Concertul de aseară a fost senzațional din punct de vedere al sonorizării și al proiecției pe ecranele de pe scenă, iar formația a făcut din nou un spectacol fabulos. Jon arăta perfect la cei 57 de ani ai săi, cu zâmbetul lui carismatic care a cucerit milioane de fane. Din păcate vocea să nu mi s-a părut la fel de puternică și au fost momente în care aveam senzația că își pierde de tot glasul, dar l-a susținut mult formația și publicul care a cântat alături de el. Pentru fanii vechi ca mine, a fost o bucurie să îi aud cântând, chiar dacă vocea lui Jon nu mai sună așa grozav. Probabil acesta este și motivul pentru care nu au cântat melodii grele că Bed of Roses sau Always.

Aseară după ce am ajuns acasă am căutat să văd ce mai scriu ziarele din străinătate despre vocea lui Jon și se pare că adevărul este că își pierde glasul”, a scris Anca.

Ioana Marinescu, bloggerita la Pisica pe sârmă, a trăit la intensitate maximă show-ul din Piața Constituției. “Am mers și m-am bucurat de fiecare notă, de fiecare sunet, am trecut peste neajunsuri (și au fost destule, din păcate, mult cântat fals, voce care nu mai ajută deloc, noroc cu instrumentiștii).

A fost cel mai trăit concert al meu, deși în teorie a îndeplinit cel mai puțin "standardele". Am fost eu cu mine și cu muzica și am învățat să mă bucur de prezent, de moment, de mine, indiferent de cei din jur și starea lor. (…) PS - Totuși, peste lipsa lui Always nu am putut trece, cu toată starea mea de prezența pozitivă și conștientă ”, a scris Ioana pe Facebook.

