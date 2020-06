Cum a rămas Cătălina Grama "Jojo" cu o asimetrie a feței după ce a leșinat din cauza unei cure de slăbire

Cătălina Grama, cunoscută în showbiz-ul românesc ca Jojo, le-a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe fani. Sătulă să i se tot spună că și-a mărit maxilarul, vedeta a dezvăluit că are o asimetrie a feței. Când era adolescentă a ținut o cură drastică de slăbire, a leșinat, iar în căzătură a suferit o lovitură puternică.

„Am leșinat, am căzut și m-am izbit puternic cu partea stangă a feței de ciment. Am avut un edem cerebral de toată frumusețea și am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru că am făcut și o spasmofilie extremă (îmi tremurau și mâinile și fața în același timp). Am rămas cu o asimetrie a feței (mandibula mai proeminentă pe partea stangă și un pomete modificat, mai umflat, pentru că a fost fisurat)”, a spus Cătălina Grama „Jojo” pe Instagram.

Jojo le-a povestit fanilor coșmarul prin care a trecut cu ani în urmă și spune că s-a obișnuit cu mica imperfecțiune a feței sale.

„Mi-am făcut o fotografie în care se vede în mod clar partea mai proeminentă a maxilarului meu. Asta ca să nu mă mai întrebe nimeni dacă mi-am mărit maxilarul. Oricum, de ce ți-ai mări maxilarul?!? Nu îmi fac mereu fotografiile pe “partea mea bună” pentru că m-am obișnuit cu asimetria asta în timp. Așadar, data viitoare când o să vi se pară că am folosit nu știu ce filtru ( pe care le folosesc, dar nu pentru asta), gândiți-vă că niciun om normal la cap nu și-ar mari maxilarele. M-am hotărât să postez fotografia asta pentru că aici lucrurile sunt extrem de evidente: un pomete e mai umflat, celalalt nu, iar maxilarul e mai pronunțat pe partea stangă. Așa că... vedeți voi? E o chestiune de unghi, poziție și așa mai departe. Nimeni nu este perfect. Cu toții avem defecte mai mult sau mai puțin vizibile. Acesta este din păcate un defect pe care nu îl pot corecta”, a spus Cătălina Grama pe Instagram.







VEZI VIDEO: Cine e rusoiaca-fenomen Anastasiya Kvitko, supranumită "Kim Kardashian a Rusiei"