Cum a reacționat Bogdan de la Ploiești în momentul în care Theo Rose i-a cerut mașina de lux pentru a o distruge

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta și-a început cariera de mică, atunci când cânta la diferite festivaluri și evenimente din orașul natal. Ulterior, ea a ajuns în București, acolo unde a studiat muzica la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti.

Theo Rose este o femeie care se poate considera cu adevărat împlinită! Aceata este deja extrem de cunoscută și admirată pentru talentul ei muzical, se bucură de un loc pe scaunul Vocea României, pe care îl împarte cu Smiley, iar recent a debutat și în actorie, grație serialului CLANUL, acolo unde joacă rolul Verei Maximilian, fiica lui Bebe Măcelaru. În plus, vedeta are și o viață personală extrem de frumoasă, având o relație cu Anghel Damian, bărbatul care i-a oferit și un copil pe care urmează să îl aducă pe lume în mai puțin de 2 luni. (VEZI CUM ARATĂ THEO ROSE GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI ÎN GALERIA FOTO)



Artista nu doar că are o viață frumoasă, ci este și înconjurată de oameni reali! Ea și Bogdan de la Ploiești au o prietenie strânsă, care durează deja de câțiva ani. Despre cei doi chiar s-a speculat că ar avea o relație amoroasă, însă realitatea este că nu există mai mult decât o prietenie între ei.

Recent, Theo Rose a fost invitată la emisiunea Window Shopping, prezentată de Bogdan Drăcea pe canalul PORC TV. După ce a fost supusă mai multor probe amuzante, vedeta a avut posibilitatea să câștige un telefon, dacă accepta una dintre următoarele provocări: să îl sune pe Codin Maticiuc și să îl întrebe dacă Anghel a fost cu el seara trecută, să sune la o pizzerie și să convingă omul care îi răspunde să cânte un refren alături de ea sau să îl sune pe Bogdan de la Ploiești și să îi ceară mașina de lux pentru a o distruge în cadrul unei filmări. Fără a sta prea mult pe gânduri, vedeta a ales a treia provocare.

„Am și eu o rugăminte la tine, de asta te-am sunat. Am de făcut o filmare și îmi trebuie o mașină scumpă, gen Ferarri-ul tău, la asta m-am gândit că pe alta nu o știu. E o problemă... trebuie să sparg parbrizul. Îl plătesc eu, pun altul, dar trebuie să sparg parbrizul la Ferarri. N-am avut pe altcineva pe cine să sun. Dacă se poate pune parbrizul ăsta la fel, astfel încât să nu existe probleme sau așa...”, a spus Theo.

Bogdan de la Ploiești i-a răspuns că i-o oferă, dar mai întâi trebuie să se intereseze dacă se poate schimba parbrizul:

„Păi hai că vorbesc cu ăla de la Ferarri ca să mă interesez dacă se poate...”, a spus Bogdan de la Ploiești.

Sursă foto: Bogdan de la Ploiești/Instagram, Theo Rose/Instagram

VEZI ȘI VIDEO