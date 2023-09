Cum a reacționat Miruna Pascu atunci când a văzut fotografiile cu tinerii uciși de fiul ei

Vlad Pascu se află în continuare în arest preventiv, după ce s-a urcat drogat la volan și a lovit cu viteză un grup de opt tineri studenți, la 2 Mai. În urma impactului, doi dintre aceștia și-au pierdut viața, iar polițiștii caută să facă dreptate în acest caz.

Tragedia de la 2 Mai a luat prin surprindere o țară întreagă! La data de 19 august 2023, Vlad Pascu s-a urcat la volan sub influența a șase substanțe interzise și a lovit un grup de opt persoane, două dintre ele murind pe loc, în urma impactului. La scurt timp după accident, el a fugit de la fața locului, însă a fost prins de polițiști câteva zeci de minute mai târziu, în stațiunea Vama Veche.

Vlad Pascu a fost arestat preventiv imediat după tragedie, urmând ca la o lună distanță și mama lui să ajungă în spatele gratiilor. Miruna Pascu a încercat să șantajeze martorii din dosarul în care este cercetat fiul ei, iar din acest motiv anchetatorii au decis să o rețină cel puțin 30 de zile.

Audiată din nou de procurorii DIICOT, Miruna Pascu a făcut noi declarații șocante despre fiul ei. Aceasta le-ar fi dezvăluit anchetatorilor că băiatul ei a fost la un pas de agresiuni sexuale în spatiile gratiilor, iar din acest motiv ea ar fi apelat la șantaj. Mai mult decât atât, văzând imaginile cu tinerii uciși, femeia a început să plângă:

„Procurorii i-au arătat acesteia poze cu trupurile dezmembrate ale celor doi tineri care au murit în accident. Femeia nu a vrut să le privească și a început să plângă și mai tare”, au dezvăluit surse apropiate familiei Pascu pentru CANCAN.

Mai mult decât atât, femeia ar fi recunoscut că fiul ei a avut ieșiri violente în trecut, deși ea a încercat de mai multe ori să îl aducă pe drumul cel bun. Miruna Pascu dă vina pe tatăl lui Vlad pentru comportamentul băiatului lor, deoarece acesta îi oferea constant bani și cadouri:



„A susținut că îi pare rău, că fiul ei este total pierdut, că ea l-a scăpat demult din mână și că de fiecare dată când a încercat să îl aducă pe drumul cel bun, a fost lovită de Vlad. Că nu mai avea absolut niciun control asupra lui și că cel care se ocupa mai mult de el era tatălui lui, care-l alimenta cu bani și îi dăruise un apartament. Femeia a insistat să dea vina pe fostul ei soț pentru situația fiului lor, spunând că tânărul a suferit foarte mult din cauza faptului că tatăl i-a părăsit pentru o altă femeie și a mai făcut un copil. A insistat asupra faptului că pur și simplu nu își mai recunoaște copilul, pe care îl consideră educat și sensibil, dar care nu o ascultă și o lovește”, au mai spus sursele citate.

Mama lui Vlad Pascu ar fi recunoscut motivul pentru care a încercat să o șantajeze pe Rebecca

Mama lui Vlad Pascu a fost din nou audiată de anchetatori, după ce a încercat să o șantajeze pe Rebecca Lăzărescu, pentru a nu oferi informații compromițătoare despre trecutul tumultos al tânărului teribilist de la 2 Mai. De această dată, ajunsă în fața magistraților, Miruna Pascu ar fi spus de ce a făcut acest gest, total împotriva legii. Potrivit surselor România TV, femeia ar fi aflat că fiul ei a fost la un pas de a fi agresat sexual în timpul arestului, iar din această cauză a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l salva:

„Am realizat ceea ce s-a întâmplat, îmi pare rău. Am fost foarte speriată. Am acționat așa pentru că veneau informații de tot felul, informații contradictorii de la Vlad. Mi-a spus când mă suna că voiau să-l violeze acolo, în arest. Am fost foarte speriată, și de faptul că s-ar putea alege cu un alt dosar și pentru trafic. Nu îi știam prietenii lui Vlad că nu a locuit cu mine, de asta am luat legătura cu fata aceea. Sunt manager de proiecte imobiliare și am și mari probleme de sănătate”, ar fi fost declarația Mirunei Pascu în fața judecătorilor.

Sursă foto: Știrile PRO TV, Inquam Photos/Octav Ganea, Captură video/TikTok