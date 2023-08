Cum a reacționat o mireasă după ce a aflat că soțul ei a avut o aventură cu fotografa angajată la nuntă

O mireasă furioasă a luat atitudine după ce a aflat că mirele ei s-a culcat cu fotografa pe care a angajat-o la nuntă. Nu știm dacă a cerut divorțul, însă, potrivit Daily Mail , femeia s-a gândit să-și recupereze o parte din investiția de la nuntă.

Mai exact, mireasa a cerut o rambursare celui cu care a semnat contractul pentru serviciile foto/video.

Povestea a fost dezvăluită pe Reddit de către utilizatorul Wedding Dude, iar internauții s-au amuzat copios, scrie Daily Mail.

Fotograful a scris că pentru aceasta nuntă a mai angajat o tânără din branșă, care avea în jur de 20 de ani, pe post de asistent foto. Utilizatorul a spus că a fost contactat recent de mireasă, care i-a cerut banii înapoi după ce a aflat că asistenta sa a avut o aventură cu soțul ei.

„La începutul acestei veri am filmat o nuntă. Cel de-al doilea fotograf nu a putut ajunge, așa că am găsit pe internet pe altcineva care mi s-a părut că a făcut o treabă bună. Fotografiile au fost editate, livrate clientului, totul a fost bine. Apoi, în această dimineață am primit un e-mail de la mireasă. Voia o rambursare pentru că doamna pe care o angajasem ca fotograf secundar pentru ziua respectivă a ajuns să se culce cu soțul ei la un moment dat după nuntă și a inclus și fotografii din telefonul lui pentru a dovedi acest lucru”, a scris acesta.

Utilizatorul anonim a cerut insistent un sfat: „Nu am răspuns încă, dar ce aș putea să fac în situația asta? Ea m-a angajat pentru o lucrare, iar lucrarea a fost finalizată și produsul a fost livrat. (...) Chiar îmi pare rău pentru această doamnă, dar sunt și o mulțime de bani pe care trebuie să îi dau înapoi pentru o muncă care a fost făcută!”, s-a plâns bărbatul.

Utilizatorul Wedding Dude a adăugat că i-a cerut socoteală și tinerei cu care a mers la nuntă: „Ea a negat inițial, apoi, după ce am adus în discuție pozele, a spus că mirii păreau într-o relație deschisă, așa că a crezut că este în regulă”.

Utilizatorii de social media s-au grăbit să intervină în dezbatere, mulți dintre ei ironizând situația.

„Aceasta este de departe cea mai bună postare a anului! Felicitări!”, a scris un internaut.

Un altul a glumit: „Oferă-i o reducere la următoarea nuntă”.

„Lol, ar trebui să te plătească mai mult pentru demascarea noului ei soț și pentru că ai salvat-o de eventuale episoade de infidelitate”, a scris un alt utilizator.

Fotografii: Shutterstock