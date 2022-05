Cum a slăbit Kim Kardashian 7 kg în numai 3 săptămâni că să încapă în rochia lui Marilyn Monroe

După ce a făcut vâlvă în rochia lui Marilyn Monroe la Met Gala, Kim Kardashian este acum aspru criticată pe rețelele de socializare din cauză că promovează obiceiuri alimentare nesănătoase. Vedeta a mărturisit că a slăbit 7 kg în numai 3 săptămâni ca să încapă în rochie.

Citește și Vladimir Putin ar urma să fie operat de cancer! Cine va conduce invazia din Ucraina în locul lui

Kim Kardashian și-a îndeplinit scopul la Met Gala 2022: acela de a fi în centrul atenției. Apariția ei în celebra rochie purtată de Marilyn Monroe, în care i-a cântat președintelui J.F. Kennedy “La mulți ani”, a transformat-o în cea mai fotografiată vedetă.

Cum a slăbit Kim Kardashian 7 kg în 3 săptămâni?

“Am purtat un costum de saună de două ori pe zi, am alergat pe bandă, am renunțat complet la zahăr și la carbohidrați, am mâncat cele mai puțin calorice legume și proteine. Nu m-am înfometat, dar am ținut o dietă strictă”, i-a mărturisit Kim reporterului de la Vogue, chiar pe covorul roșu de la Met Gala.

Desigur, internetul “a luat foc”. Kim a ajuns ținta criticilor, fiind acuzată că promovează obiceiuri alimentare nesănătoase.

Specialiștii spun că dietele prea stricte pot fi extrem de periculoase pentru sanatarea noastră fizică și mentală și pot fi ineficiente pe termen lung.

“Treaba cu Kim Kardashian și slăbitul pentru o rochie e o prostie, nu e ok, nu ar fi trebuit să spună asta la tv: tinerele vor folosi vorbele ei ca scuză pentru tulburările lor alimentare”, a scris o mamă pe Twitter, legat de cel mai fierbinte subiect monden al zilei.

“Kim a eliminat carbohidrații și imediat cum s-a încheiat evenimentul a comandat pizza. Nu e ok să tii o dietă atât de strictă, ca apoi să te îndopi imediat. Nu merită, nu e sănătos”, a scris altcineva.