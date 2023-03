Cum arată acum actorul Gene Hackman, la 20 de ani după ce s-a pensionat

După mulți ani de la retragerea sa din cinematografie, actorul Gene Hackman (93 de ani) a fost surprins de paparazzi în Santa Fe, New Mexico.

Legendarul actor, câștigător a două statuete Oscar - care nu a mai jucat într-un film de aproape 20 de ani - pare într-o formă deosebită pentru vârsta înaintată și chiar a fost surprins în timp ce muncea pământul la ferma sa, cu o lopată în mână.

Înainte de asta, actorul pensionat și-a savurat prânzul de la un fast food, într-o parcare, în camioneta sa albă. După aceea, s-a oprit la o benzinărie, unde a făcut plinul și și-a cumpărat o cafea.

Hackman - care a jucat în mai bine de 100 de filme - a apărut ultima oară pe genericul unei pelicule în 2004, în Welcome To Mooseport.

Pe 7 iulie a aceluiași an, acesta a dat un interviu exclusiv pentru Larry King, în care anunța că nu mai are alte proiecte cinematografice și crede că cariera sa de actor s-a sfârșit.

Cariera lui Hackman a început acum aproape 70 de ani, în teatrul Pasadena Playhouse, acolo unde s-a împrietenit cu actorul aspirant Dustin Hoffman.

În filmografia sa se regăsesc titluri precum ”Filiera franceză”, ”Superman: The Movie”, ”Reds”, ”Under Fire”, ”Mississippi Burning”, ”Unforgiven”, ”Firma”, ”Wyatt Earp”, ”The Quick And The Dead”, ”Crimson Tide”, ”Get Shorty”, ”Absolute Power”, ”The Birdcage”, ”Enemy Of The State”, ”Behind Enemy Lines”, ”Heist”, ”Runaway Jury”, ”The Royal Tenenbaums”.