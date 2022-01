Cum arată acum “octomama” Nadya Suleman. În urmă cu 13 ani a născut 8 copii deodată

Nadya Suleman a devenit cunoscută în toată lumea în anul 2009, după ce a adus pe lume octupleți. Americanca poreclită “octomama” este tare mândră de odraslele sale, care au împlinit recent 13 ani.

Atunci când a născut octupleții, Nadya Suleman mai avea acasă 6 copii.

Sarcina ei a fost una controversată. Americanca a apelat la fertilizare în vitro când avea 34 de ani. Deși pentru vârsta ei erau recomandați maximum 3 embrioni, ea i-a cerut medicul să-i implanteze 12 embrioni. Ulterior, medicul Michael Kamrava și-a pierdut licența pentru neglijență.

Pentru că nu avea cu ce să-și crească cei 14 copii, Nadya a acceptat la un moment oferta unor producători de filme porno. A renunțat repede însă la acest job, iar în 2012 a fost surprinsă într-un bar din Florida în timp ce făcea streaptease.

În ultimii ani, Nadya (46 de ani), care își spune Natalie pe rețetelele de socializare, a fost o prezență discretă și a fost fotografiată rar de paparazzi. La începutul anului, ea a fost surprinsă la o promenadă în parc alături de 6 dintre cei 14 copii pe care îi are.



Săptămâna trecută, octomama și-a sărbătorit octupleții, prilej cu care a postat o fotografie de arhivă și un mesaj emoționant. Cei 8 copii au împlinit 13 ani.



“La mulți ani lui Nariya, Isaia, Maliya, Ieremia, Iosia, Iona și Makail. Vă transformați în cele mai amabile, recunoscătoare și iubitoare ființe umane pe le-am cunoscut vreodată. Fiecare dintre voi are calități rare și unice, spre deosebire de oricare alt copil de vârsta voastră, din societatea de azi. Sunteți altruiști, darnici, iubitori, temători și îl urmați pe Dumnezeu. Nu am văzut niciodată copii care iubesc și își doresc să-i ajute pe alții (în special pe cei mai puțin norocoși). (...) Nu sunteți adepții acestei lumi superficiale, ci a unui Dumnezeu care v-a creat și vă iubește necondiționat. Nu știu ce am putut să fac să merit să fiu atât de binecuvântată. Vă iubesc”, a scris octomama pe contul de Instagram.



