Cum arată și cu ce se ocupă acum Mason Gamble, personajul principal din filmul "Denis, pericol public"

Mason Gamble (34 de ani), cel care i-a dat viață personajului Denis din cunoscutul film "Denis, pericol public", este la fel de chipeș ca atunci când era mic. În schimb, a renunțat la actorie și profesează într-un domeniu la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Cu siguranță ati urmărit măcar o dată celebrul filmul de comedie "Denis, pericol public". Știți voi.. filmul acela în care un băiețel tare chipeș de doar șase anișori îi face zile fripte vecinului lui morocănos, personaj interpretat de celebrul actor Walter Matthau. Ei bine, Mason Gamble este la fel de frumos și în prezent. Singurața diferență este dată de faptul că nu mai practică actoria și că și-a întemeiat o familie superbă.

Citește și: Lora nu are nevoie de costum de baie la piscină. Ultimele imagini din Bali i-au înnebunit pe fani

Potrivit publicației Gazette Review, după ce a reunțat la actorie, Mason Gamble și-a reluat studiile la Universitatea din California, acolo unde absolvit ulterior programul lor de stomatologie. Mulți s-ar fi așteptat să profeseze în domeniu, însă la momentul actual, Mason Gamble este biolog marin.

După rolul pe care l-a avut în filmul Denis, pericol public, Mason Gamble a jucat în mai multe producții, precum Spy Hard (1996), Bad Moon (1996), Early Edition (1996), Just in Time (1996) Rushmore (1998), în popularul serial de televiziune, ER (1997) și în Arlington Road (1999). Ultimul film în care a jucat actorul este Golf in the Kingdom, în 2010, atunci când a decis să practice o altă merserie.



VEZI MAI MULTE IMAGINI IN GALERIA FOTO

În prezent, Mason se bucură de o familie superbă. El și soția lui, Sarah Kate, și-au unit destinele în luna iulie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță superbă, Isobel.

Sursa foto: Facebook/ Instagram/ Protv.ro

Vezi și: Viaţa bate vlogul - sez. 2, episodul 8: Drama neștiută a fraților Munteanu