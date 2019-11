Cum arăta Anamaria Prodan în rochie de mireasă, la nunta cu Laurențiu Reghecampf

Căsătorită de 11 ani cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan este nostalgică. Impresara a postat pe pagina ei de Instagram o imagine de la nuntă, în care apare în rochie de mireasă, alături de soț, fiu și nepoată, dar și de un artist deghizat în Elvis.

În 2008, Anamaria Prodan avea încă acea coafura “palmier”, care a făcut-o celebră :) Vedeta nu a renunțat la ea pentru ceva mai sofisticat nici măcar în ziua nunții.

Anamaria Prodan mărturisiea într-un interviu pentru perfecte.ro că se gândește cu nostalgie la vechea sa coafură. “Câteodată da, mi-e dor, dar mi-e atât de comod să îmi prind părul și să fug din casă… Stăteam ceva să mi-o fac, în fiecare zi stăteam. Sau la două, trei zile. Reparam în fiecare zi. Acum seara îmi dau drumul la păr și gata”, spune Anamaria.

Impresara a avut o rochie de mireasă decoltată, mulată pe talie și mai largă de la mijloc în jos. Laurențiu Reghecampf a purtat un costum negru și s-a accesorizat cu o pălărie albă.

“Timpul trece, noi rămânem la fel”, este comentariul Anamariei care însoțește această imagine de colecție.

Anamaria Prodan a mai fost căsătorită înainte de Reghecampf cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cu care are două fete, Rebecca și Sarah.

“Rebecca nu și-a dorit niciodată să fie model și nici acum nu e încântată, o face pentru că am împins-o eu foarte tare și din chestia asta a ajuns să iubească foarte tare fashionul. Și studiază business and administration în fashion. Mi-am dorit, de când am născut-o, să o văd pe coperta revistelor. Acum e în Italia, s-a mutat din America. Studiază la Milano”, a spus Anamaria Prodan despre Rebecca.



Sarah, cealaltă fiica a impresarei, are șanse să ajungă o mare baschetbalistă. “Sarah este și ea mândria familiei pe parte de sport. Îi merge foarte bine, este în State, este cel mai bun copil la categoria ei de vârstă din America la baschet. A avut de ales din 40 de oferte de la 40 de universități mari din America, ne-am decis foarte greu”, a spus Anamaria Prodan.