Cum arată Carmen Grebenișan după ce și-a făcut un tratament facial. „Rezist la durere”

Carmen Grebenișan a trecut, luni, pe la un salon de cosmetică din București, unde a realizat un tratament facial. Așa cum a menționat anterior, fosta concurentă de la Survivor a avut o dereglare hormonală, iar acum se confruntă cu acneea.

„Tenul meu a luat-o razna la Survivor, încă din a doua lună am facut acnee destul de pronunțată. Am trecut prin multe stări, dar aveam încredere că o să își revină, având în vedere că era o dereglare hormonală și eu nu avusesem niciodată acnee. Abia după ce am ajuns acasă a început să își revină, dupa ce am aplicat exfolianți la greu(am agresat puțin tenul), retinol și AHA. Momentan e ok însă luni merg entru o evaluare. Vă țin la curent. PS: abia acum am simțit “pe pielea mea” ce înseamnă acneea și am reușit să înțeleg persoanele care trec prin asta. Poate fi demoralizant însă mereu există soluții! Revin pe stories luni cu mai multe informații”, menționa Carmen acum câteva zile. După prima ședință realizată la un salon de cosmetică din Capitală, tenul lui Carmen este vizibil schimbat. (Vezi galeria foto de mai sus).



„Azi am avut prima ședință de extracție. Așteptăm rezultatele. Rezist la durere bine”, a precizat Carmen prin intermediul platformei de socializare.

În weekend-ul trecut, fosta concurentă s-a relaxat la munte, în compania soțului ei, Alex Militaru.

Carmen Grebenișan a făcut parte, inițial, din echipa Faimoșilor, la Survivor 2023. Ea a petrecut cinci luni în Republica Dominicană, unde a luptat pentru a câștiga marele premiu de 100.000 de euro. Ea s-a calificat în finala competiției, unde s-a întrecut pe traseu cu Andrei Krișan și Dan Ursa, făcându-i mândri pe cei de acasă. După ce s-a întors în România, Carmen Grebenișan a vorbit despre cele trăite în jungla Dominicană, dar și despre revederea cu familia în emisiunea Vorbește lumea.

Vezi detalii mai jos:





Sursă foto: Instagram/ Carmen Grebenișan