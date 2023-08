Cum arată casa spectaculoasă, cu vedere la ocean, a lui Carmen Harra. ”Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe...

Clarvăzătoarea Carmen Harra și-a prezentat, de curând, pe TikTok, locuința de lux pe care o are în Florida, pe malul oceanului.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă. Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care acum cumpărat-o acum 15 ani. Iar acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la Ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi.

Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal” , a declarat Carmen Harra, potrivit Click.

Foto: Instagram/ TikTok