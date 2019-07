Cum arată Charlie Sheen acum, la patru ani după ce a dezvăluit că are HIV: ”Parcă eram posedat”

Într-un interviu, Charlie Sheen vorbește despre starea sănătății sale și alte subiecte dureroase din viața sa.

Charlie Sheen sărbătorește, zilele acestea, un an și patru luni de când a renunțat la alcool și este hotărât să meargă mai departe, pe acest drum. Starul din ”Doi bărbați și jumătate” a vorbit despre dependența sa de droguri și alcool, dar și despre diagonisticul cu virusul HIV, într-un interviu pentru ITV.

”Nici în ziua de azi, nu sunt lămurit cum am creat acest haos. S-a simțit de parcă eram posedat de demoni sau de un fel de extratereștri”, a mărturisit el, admițând că felul în care se purta în trecut era ”ireal și îngrozitor”.

Charlie Sheen a mărturisit că s-a regăsit în cel mai crunt moment al vieții în momentul în care, pentru că era prea beat, nu a putut să-și ducă fiica la o zi de naștere. ”Nu conduc niciodată sub influența alcoolului. Am realizat că nu pot nici măcar să am grijă de copiii mei. În dimineața următoare, m-am trezit și mi-am dat seama că trebuie să mă las de băut”.

Actorul a vorbit și despre concedierea lui din serialul ”Doi bărbați și jumătate”, în 2011, după ce a avut o cădere nervoasă și l-a insultat pe creatorul show-ului Chuck Lorre.

”Cred lumea uită că, în timpul realizării serialului, am trecut prin două divorțuri - cu Brooke Mueller și Denise Richards - și am făcut patru copii, ceea ce este mult”.

În același interviu, Charlie Sheen a vorbit despre diagnosticarea cu virusul HIV. ”Înainte să merg la TV, să vorbesc despre asta, mi-am anunțat toți copiii. Cel mai dificil a fost pentru fiica mea cea mare, Cassandra, dar am asigurat-o că tati va fi bine, cu toate progresele care se fac acum în medicină”.

Foto: Getty