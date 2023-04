Cum arată fără filtre femeia denumită “cea mai sexy bunică din lume”. Paparazzii au demascat-o

Gina Stewart a devenit celebră pe internet în urmă cu 5 ani, când s-a autointitulat “cea mai sexy bunică din lume”. Mamă a patru copii, Gina a ajuns în presă după ce a participat la un concurs de frumusețe. Bunică a devenit la 46 de ani, iar acum se mândrește cu 3 nepoței.

La 53 de ani, Gina Stewart câștiga o mică avere din postările sale de pe Only Fans. Între timp, bunica sexy a primit o ofertă mai bună din partea unui site concurent, deținut de Playboy, și și-a mutat conținutul provocator pe noua platformă.

Gina Stewart spunea că și iubiții prietenelor sale se abonaseră la contul ei de Only Fans. “Până și iubiții prietenelor nu mă mai lasă în pace de când au aflat că am Only Fans. Îmi spun că sunt obsedați de mine”.

Australianca susține că bărbați necunoscuți îi oferă bani, vacanțe luxoase și inele cu diamante de fiecare dată când postează imagini sexy. “Oricât de nebunește ar suna, sunt o mulțime de bărbați care îmi spun că mă iubesc după fiecare poză sexy. Îmi cer să mă căsătoresc cu ei și îmi oferă fel de fel de cadouri. Îmi scriu bancheri care mă cer de soție și îmi oferă case în America. Îmi scriu vedete care vor să se culce cu mine”, mai spune “cea mai sexy bunică”.

#glutestraining #glutes #glutestips #glutesactivation #glutesgrowth ♬ original sound - Gina Stewart @ginastewartofficial Does squeezing your buttocks tone it? The Legit Benefits of Squeezing Your Glutes for 15 Minutes a Day Researchers found that those who performed gluteal squeezes increased their hip extension—or glute—strength by 16 percent compared to an 11 percent increase in those who performed glute bridges. Gluteal girth also increased in the group who performed gluteal squeezes. To perform the gluteal squeezes, sit up straight and squeeze your glutes as hard as you can for five seconds before relaxing and repeating. Yep, simply squeezing your glutes. No weight required—or even the need to get up off your chair. #glutesworkout

Gina se fotografiază și se filmează în ipostaze incendiare, impresionând cu formele sale sexy. Ce-i drept, se vede din start că folosește filtre și că nu i se disting foarte clar trăsăturile. Însă paparazzii au reușit să o surprindă cu ceva vreme în urmă în public și să ne arate adevărata ei față. Deși arată diferit față de imaginile postate pe social media, Gina este la fel de frumoasă.

Sursa foto: PROFIMEDIA

Gina are trupul unei puștoaice de 20 de ani și spune că, în afară de implanturi la sâni, e toată naturală. „Nu am botox, acid hialuronic și singura operație estetică pe care mi-am făcut-o e cea de augmentare a bustului,", a spus ea într-un interviu acordat publicației britanice Daily Mail în urma cu câțiva ani.