Cum arată fetele de la t.A.T.u la peste 20 de ani de la succesul înregistrat în muzică

Au trecut mai bine de 20 de ani de la hitul "All The Things She Said", iar duo-ului pop rus t.A.T.u. au vieți foarte diferite de cele de atunci.

Roșcata Lena Katina și bruneta Julia Volkova, ambele în vârstă de 38 de ani azi – s-au despărțit în 2011, după o serie de albume. S-au reunit în 2014 pentru un eveniment special, apoi și-au continuat viața. Potrivit Daily Mail, în 2022, s-au regăsit pentru a sărbători 20 de ani de la succes.

Potrivit news.com.au. după douăzeci de ani, Lena este acum căsătorită cu un om de afaceri multimilionar pe nume Dmitri Spiridonov. Este a doua ei căsătorie, după ce s-a despărțit de starul rock Sasho Kuzmanovich, cu care are un fiu de opt ani, Alexander.

Julia Volkova a făcut furori în 2013, când a declarat că s-a convertit la Islam cu trei ani mai devreme. În ciuda faptului că a vorbit despre bisexualitatea ei în numeroase interviuri, Volkova a provocat critici în 2014, când a făcut o tiradă homofobă în timpul unei apariții într-un talk-show rusesc.

Spunând că și-ar „condamna” fiul dacă s-ar dovedi a fi gay, ea a spus: „Cred că un bărbat adevărat trebuie să fie un bărbat adevărat...nu are dreptul să fie altceva”.

Ea a mai susținut că „două fete împreună – nu este același lucru cu doi bărbați împreună”.

„Mi se pare că lesbienele arată mult mai frumos din punct de vedere estetic”, a spus aceasta.



