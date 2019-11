Cum arată fosta soție a lui What’s Up la șase luni de la divorț? S-a fotografiat nemachiată

În vara acestui an, What’s Up și Simina, soția lui, dezvăluiau că au decis să se despartă, după o relație care a durat aproximativ nouă ani și în care au împărțit atât bune, cât și rele.

Artistul a afirmat că au ținut totul secret pentru început, doar că, după ce s-a aflat că este implicat în altă relație, What’s Up a precizat că el și Simina se despărțiseră cu două luni și jumătate înainte de a anunța că nu mai sunt împreună.

La finalul verii, când fosta lui soție a împlinit 30 de ani, What’s Up și-a făcut apariția la petrecerea ei, făcându-i o supriză Siminei. “Măcar soră şi frate să rămânem! Ai grijă de sufletul tău! Ne-am iubit foarte mult, încă ne iubim. O iubesc foarte mult. Important e că am fost unul lângă altul, că suntem unul lângă altul, că este o fată frumoasă, deşteaptă şi că viitorul o aşteaptă să se distreze, să fie fericită”, a spus la acea vreme What’s Up, la PRO TV.

Simina a vorbit și ea despre trecut, prezent și viitor, dezvăluind că acum știe ce vrea de la viață: “Îmi doresc să fiu fericită şi liniştită. Pentru că, cumva, mi-a fost frică de absolut orice a fost în jurul meu, până acum. Credeam că nu sunt suficient de bună să-mi urmez visele, să fac anumite lucruri ce ţin de viaţă personală. Acum cred că ştiu şi ce vreau şi, dacă nu ştiu, nu mi-e frică să învăţ şi am mai mult curaj să nu mai fiu mândră şi să nu mai fac lucruri din orgoliu. Sunt mult mai deschisă”.

În ultimele luni, Simina a fost mai activă ca niciodată pe rețelele de socializare și a postat mai multe fotografii prin care demonstreză ceea ce jurnaliștii de la Click au scris în vară: a slăbit și arată mai bine după divorț. În cea mai recentă fotografie postată pe Instagram, Simina chiar s-a fotografiat fără machiaj, pentru a le arăta fanilor cum arată naturală.

