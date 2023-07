Cum arăta în tinerețe Mirela Nicolau, soacra lui Celentano din Las Fierbinți. Actrița era de o frumusețe răpitoare

Mirela Nicolau, actrița care o interpretează pe soacra lui Celentano în "Las Fierbinți", impresionează cu carisma sa și modul autentic în care redă personalitatea și obiceiurile personajului pe care îl joacă. Însă, mulți nu stiu că, în tinerețe, pe lângă talentul actoriecesc, Mirela Nicolau impresiona și cu frumusețea sa. Iată o imagine rară cu actrița!

Mirela Nicolau, în vârstă de 66 de ani, s-a format la Universitatea Națională de Arta Teatrala și Cinematrografica I.L. Caragiale și în prezent este actriță la Teatrul Evreiesc de Stat din București. Deși a jucat în nenumărate piese de teatru, la momentul actual este cunoscută, în special, pentru rolul hazliu din comedia "Las Fierbinți", unde o interpretează pe soacra lui Celentanto.

Însă, deși în prezent este urmărită de o țară întreagă, mulți nu știu cum arăta actrița în tinerețe. Frumusețea sa era atât de evidentă, încât fusese asemănată cu actrița italiană Ornella Muti.

Mirela Nicolau stânga, Ornela Mutti dreapta

„Eram identică Ornella Muti, toată lumea zicea că semăn cu ea. S-a speriat criticul Ecaterina Oproiu când am apărut cu soţul meu, regizorul Anghel Mora, la un film.

M-a văzut, a exclamat de uimire şi a întrebat cine sunt. “Soţia mea”, a spus el. Eram leită Ornella, doar că n-aveam ochii albaştri. Sunt oameni care îmbătrânesc frumos şi unii care îmbătrânesc urât. Eu am îmbătrânit urât fizic. Nu am făcut film cât am fost tânără şi frumoasă. Fac acum!”, a declarat Mirela Nicolau pentru click.ro.



