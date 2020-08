Cum arată insula privată a lui Bear Grylls, pe care acesta locuiește alături de familia sa

Celebrul prezentator TV și expert în supraviețuire Bear Grylls și-a cumpărat acum câțiva ani o insulă pe care s-a mutat alături de familia sa.

Pare logic ca Bear Grylls să trăiască pe o insulă pustie, care este localizată în apropierea peninsulei Llyn, la Abersoch, Țara Galilor.

Grylls a cumpărat insula Saint Tudwal în 2001 pentru suma de 95.000 de lire sterline și a transformat-o într-o casă pentru familia sa, soția Shara și cei trei copii ai lor - Marmaduke, Huckleberry și Jocelyne.

Insula, acoperită cu bolovni și iarbă, măsoară 700 metri lungime și 200 metri lățime, iar apele care o înconjoară sunt populate de foci, delfini, vidre și marsuini.

”Mica noastră insulă nu are electricitate, apă curentă sau canalizare. Lângă casa noastră este un mic far, iar în apele din jurul ei poți vedea foci sau delfini. Este locul meu favorit de pe pământ!”.

