Cum arată interiorul celei mai scumpe case din lume. Imagini spectaculoase din reședința numită “The One”

Este pe piața imobiliară la fabuloasa sumă de 500 de milioane de dolari și este considerată cea mai scumpă casă din lume la ora actuală, potrivit Daily Star

“The One”, căci așa a fost botezată de proprietarul ei, producătorul de film Nile Niami, are nu mai puțin de 20 de dormitoare, o pistă de alergare, patru piste de bowling, un club de noapte și două crame.

Producătorul Nile Niami este proprietarul vilei din Bel Air (Foto: Getty Images)

Domeniul impresionat are o priveliște care îți taie răsuflarea și se întinde pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. "The One" este cea mai scumpă proprietate care a fost vreodată listată pe piața imobiliară din SUA.



Proprietatea este situată în cartierul miliardarilor Bel Air, din Los Angeles. “The One” are o piscină de dimensiuni olimpice și alte cinci bazine de înot cu dimensiuni mai mici. Poate vă întrebați câte băi poate avea o casă cu 20 de dormitoare. “The One” are nu mai puțin de 30 de băi și o sală uriașă de cinema, scrie Daily Star.

Nile Niami, cel care a scos-o la vânzare, l-a primit în interiorul vilei sale pe producătorul muzical și youtuber-ul Michaeal Blakey. Acesta a făcut un tur al locuinței impresionante și a postat clipurile pe canalul său de Youtube.

Întrebat dacă prețul pe care-l cere nu este unul exagerat, Nile a răspuns: “Când ai ceva la fel de rar ca Mona Lisa, poți cere oricât vrei.” Se pare totuși că proprietarul a revenit asupra prețului de 500 de milioane de dolari. Pe un site de profil din America, locuința este scoasă la vânzare pentru suma de 350 de milioane de dolari.

