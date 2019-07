Cum arată Jennifer Aniston în costum de baie la 50 de ani. Actrița a fost fotografiată în ipostaze sexy

La 50 de ani, Jennifer Aniston arată mai bine ca niciodată. Actrița a fost surprinsă într-un costum sexy de baie, la ziua de naștere a prietenei sale cele mai bune, Courteney Cox.

Jennifer se menține din ce în ce mai bine, în ciuda vârstei pe care o are. Frumoasa actriță a fost surprinsă în ipostaze sexy la o petrecere privată organizată de o bună prietenă.

Citește și: Jennifer Aniston a pozat fără sutien la 50 de ani. Cum arată actrița (FOTO)

Dacă pe plan profesional se bucură de un real succes, în ceea ce privește viața personală Jennifer are toate motivele să se bucure de viață, având în vedere că este o femeie singură. Are un corp dem de invidiat.



Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos

Amintim faptul că Jennifer Aniston a divorțat în 2017 de actorul american Justin Theroux, după doar doi ani de mariaj, iar între 2000 și 2005 a fost căsătorită cu Brad Pitt.

Jennifer Aniston este o actriță, regizoare, producătoare de film și femeie de afaceri americană. S-a făcut remarctă în urma rolului pe care l-a avut în serialul Friends, rol pentru care ea a câștigat un premiu Emmy, un Glob de Aur și un premiu Screen Actors Guild Award.

De asemenea, a jucat în foarte multe filme de comedie romantică, cele mai cunoscute fiind Bruce Almighty, The Break-Up, Marley & Me, Just Go with It, Horrible Bosses și We're the Millers