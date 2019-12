Cum arată Jennifer Lopez fără machiaj când se trezește cu noaptea-n cap

Jennifer Lopez s-a bucurat ca un copil marți dimineața, când a aflat că a fost nominalizată la Globurile de Aur pentru prima dată în ultimii 21 de ani.

Actrița de 50 de ani și-a dezvăluit fața fără machiaj într-o video postare de pe Instagram. Jennifer Lopez s-a trezit cu noaptea în cap pentru a împărtăși cu fanii ei vestea nominalizării la Globurile de Aur, pentru prestația din filmul Hustlers.

Ultima dată când Jennifer Lopez a mai avut această cinste a fost la Globurile de Aur din 1998, când a intrat în cursă pentru trofeul de cea mai bună actriță într-un musical ori comedie.

„Bună, prieteni. Abia m-am trezit și am aflat că am fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol secundar, pentru un Glob de Aur. O, Doamne, sunt peste 20 de ani de când am fost nominalizată pentru Selena. Vă mulțumesc tuturor”, a spus actrița, care nu și-a pus problema că nu e machiată deloc în fața camerei de filmat a telefonului mobil.

În Hustlers, Jennifer Lopez a jucat rolul dansatoarei la bară Ramona, care vine cu ideea de a profita de foștii ei clienți bogați. Filmul este inspirat de o poveste reală, care a fost popularizată de New York Magazine în 2015. Autoarea articolului, jurnalista Jessica Pressler, este interpretată în film de actrița Julia Stiles.

Jennifer Lopez își dezvăluie în film corpul sexy, bine lucrat la sală, dar și talentul actoricesc, care n-a părăsit-o încă.

Fotografii: Getty Images

