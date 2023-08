Cum arată la 15 ani fiica cea mai mică a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt. Vivienne moștenește frumusețea părinților

Vivienne, fiica cea mai mică a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, calcă pe urmele părinților sai celebri. Se pare că adolescenta în vârstă de 15 ani este interesată de lumea showbizului, iar mama ei este cea care i-a făcut “intrarea” în domeniu.

Angelina a fost surprinsă de paparazzi alături de fiica ei, Vivienne, pe străzile din New York. În vreme ce mama are un look sobru și elegant, adolescenta a preferat un look modest și confortabil. Este cunoscut faptul că actrița nu își răsfață copiii cu haine scumpe, de designer, fiind surprinsă adesea alături de ei în magazine populare și ieftine pentru astfel de cumpărături.

Daily Mail scrie că Angelina a luat-o pe Vivienne asistentă personala în cel mai nou proiect al ei – o adaptare pentru Broadway a unui film de succes din anii ’80, The Outsiders.

“Vivienne îmi amintește de mama ea prin faptul că nu dorește să fie în centrul atenției, sprijinindu-i pe ceilalți în creativitatea lor”, a spus Angelina despre fiica ei. “Este foarte serioasă și dedicată în ceea ce privește lumea teatrului și muncește din greu”.

Sursa foto: PROFIMEDIA