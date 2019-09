Cum arată Lindsay Lohan la 7 ani după ce a pozat în Playboy. Și-a anunțat revenirea în muzică

După ce a făcut carieră ca fotomodel și actriță, Lindsay Lohan vrea să dea lovitura în muzică. Vedeta anunță lansarea unui album, la 14 ani de la ultimul disc.

Ajunsă celebră după ce a fost distribuită în câteva filme Disney în adolescență, Lindsay Lohan a făcut carieră în modeling și la Hollywood la mijlocul anilor 2000. Cu toate reflectoarele asupra ei, lui Lindsay (33 de ani) nu i-a fost greu să o dea în bară.

Arestată de mai multe ori pentru posesie de droguri, conducerea unui autoturism în stare de ebrietate și furtul unor bijuterii de mii de dolari, Lindsay Lohan a fost condamnată la sute de ore de muncă în folosul comunității, în 2007.

În 2010, a ajuns după gratii pentru că nu și-a respectat calendarul de penitență, care includea și efectuarea unor ședințe de dezalcoolizare.

Cu toate acestea, Lindsay a rămas în centrul atenției și, în 2008, a fost solicitată pentru un pictorial care a imitat celebra ședință foto realizată de fotograful Bert Stern cu Marilyn Monroe, pentru numărul din iunie 1962 al revistei Vogue.

Lindsay Lohan a mărturisit că s-a simțit grozav în timp ce a pozat în pielea goală, experiență pe care a repetat-o 4 ani mai târziu, în Playboy.

FOTO: Profimediaimages.ro

Vedeta a primit nu mai puțin de un milion de dolari pentru acest pictorial, sumă care i-a rezolvat mare parte din problemele financiare cauzate de stilul ei de viață excentric.

La mai bine de 7 ani de atunci, Lindsay Lohan vrea să dea lovitura în muzică. Are doar două discuri scoase pe piață, în 2004 și 2005, dar promite lansarea celui de-al treilea, la 14 ani de la lansarea discului A Little More Personal (Raw).

Citește și: Actrița Lindsay Lohan, declarație controversată: „Femeile care acuză bărbații de hărțuire sunt foarte slabe"

Artista a confirmat informația pentru ziarul australian The Daily Telegraph. Primul single pe care îl va scoate pe piață poartă numele Xanax, care e și primul cântec nou în 11 ani.

Lindsay Lohan s-a schimbat radical în ultimii 7 ani, ea renunțând atât la părul blond, cât și la culoarea ei naturală - castaniu închis. Azi e roșcată, dar schimbările sunt la ordinea zilei.



Fotografii: Getty Images

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Lindsay Lohan și-a dezvăluit amanții pe internet

Lindsay Lohan nu a fost căsătorită niciodată, motiv pentru care a putut avea nenumărate relații lipsite de obligații. În 2014, o listă conținând numele a 36 de bărbați cunoscuți din showbiz, atribuită lui Lindsay Lohan, a ajuns în presă.

Revista In Touch a intrat în posesia listei, care conținea numele bărbaților care i-au trecut prin pat actriței. Printre ei se numără Zack Efron, Justin Timberlake, James Franco, Adam Levine și Colin Farrell.

Vezi și: VIDEO Top 3 actrițe care s-au îngrășat pentru un rol