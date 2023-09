Cum arată Marina Voica la 87 de ani. Artista a ajuns să cântărească 39 de kilograme

Marina Voica este una dintre cele mai distinse și iubite artiste din România. La 87 de ani, îndrăgita cântăreață a ajuns să cântărească 39 de kilograme.

Pe 3 septembrie, Marina Voica a împlinit frumoasă vârstă de 87 de ani. Se numără printre artistele care au fermecat inimile a milioane de români și a rămas o prezență iconică în lumea artistică.

Recent, Marina Voica a fost prezentă la cea de a 60-a ediție a Festivalului de la Mamaia, unde a primit trofeul pentru întreaga ei activitate artistică. Cântăreața abia a reușit să țină în mână trofeul care cântărea 2 kilograme.

De-a lungul carierei sale, ea a cântat, a jucat și a dansat în numeroase spectacole de teatru, filme și producții muzicale, câștigând aprecierea publicului și a criticilor deopotrivă. Ajunsă la vârsta de 87 de ani, artista a ajuns piele și os, cântărind doar 39 de kilograme.

„Cum am petrecut? Cu telefonul în mână și cu celălalt în cealaltă mână, făcând mulțumiri tuturor. Nu vă puteți imagina ce am primit eu de data aceasta, de ziua mea! Am primit felicitări din toate părțile lumii, de la toată lumea, de la cei pe care îi cunosc și nu îi cunosc. Așa am petrecut. A venit televiziunea la mine, de ziua mea, și m-au felicitat în direct', a declarat Marina Voica”, pentru viva.ro.

