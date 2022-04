Cum arată penthouse-ul din Rusia în care a copilărit Luiza Rozova, “fiica secretă” a lui Vladimir Putin

Presa din întreaga lume a scris în ultimii ani că Vladimir Putin ar avea o fiică secretă cu fosta lui menajeră. Luiza Rozova ar fi fata liderului de la Kremlin cu Svetlana Krivonogikh, actualmente multimilionară și coproprietara unei mari bănci rusești.

Trecerea bruscă a Svetlanei de la statutul de menajeră la cel de antreprenoare, dar și asemănarea izbitoare a Luizei cu Vladimir Putin, i-au făcut pe mulți să creadă că povestea este una veridică.

Luiza Rozova are 18 ani și este studentă în orașul rusesc Sankt Petersburg. Până de curând, tânăra avea și cont de Instagram, unde era urmărită de peste 90.000 de internauți.

New York Post scrie că una dintre locuințele deținute de mama Luizei a fost listată recent pe un site de imobiliare și se poate închiria lunar pentru 10.000 de dolari.

Este vorba despre un penthouse situat în cartierul exclusivist Kamenny Island din St. Petersburg, Rusia.

BBC Rusia scrie că în această locuință de lux a trăit Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, până de curând. Svetlana și fiica ei s-ar fi mutat în apartamentul de lux când fetița avea doar un an.

Penthouse-ul se întinde pe trei etaje și are o suprafață de peste 445 metri pătrați. Terasa are o vedere superbă către râul Neva. Încăperile au candelabra uriașe și mobilă de lux. Dormitorul are pat placat cu aur. La etajul al treilea se află un bar cu home cinema și o canapea acoperită cu foiță de aur. Mai multe poze AICI.

Potrivit sursei menționate mai sus, Luiza și mama ei locuiesc acum tot în St. Petersburg, într-o locuință care valoarează peste 2,2 milioane de euro și care este descrisă ca un “palat de lux”.

Fosta menajeră a lui Putin mai deține o proprietate în Monaco, evaluată la peste 4 milioane de dolari. Se zvonește că Svetlana are peste 100 de milioane de dolari în active financiare și proprietăți imobiliare.

