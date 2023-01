Cum arată românul Sorin Comșa după ce a câștigat un concurs de dat palme: ‘Jumate de gură îi bună’

Concursurile de dat palme au prins avânt și în România, unde se organizează gale la masculin și feminin. Sorin Comșa este unul dintre cei mai cunoscuți practicanți ai acestui sport neobișnuit. Recent, el a câștigat o competiție organizată în România, la finalul căreia s-a ales cu o falcă umflată și un cec de 5.000 €.

Sorin Comșa (24 de ani) este din Alba Iulia și își pune la bătaie fața în competiții de dat palme. La jumătatea lunii ianuarie 2023, ardeleanul a ieșit învingător în cadrul RXF Slap, un concurs organizat în România, în fața lui Alexandru Gorczyca.

La finalul întrecerii, fața lui Comșa era tumefiată de lovituri, însă ardeleanul a câștigat după ce oponentul său a abandonat lupta.

La câteva zile după concurs, Sorin a răspuns întrebărilor fanilor săi de pe TikTok, care voiau să știe de ce se lasă desfigurat și cu ce se alege la concursurile de dat palme . Vezi GALERIA FOTO mai jos!

„Numai tu ai luat?”, a întrebat un curios.

„Nu, frate. O luat toată lumea. Unii mai mult, alții mai puțin”, a răspuns sportivul.

„Poți să mănânci ceva?”, a fost altă întrebare.

„Pot, dară. Jumate de gură îi bună”, a venit răspunsul lui Comșa.

„Cât ai câștigat?”.

„5.000 de euro”.

This guy's face swelled like crazy and he's bleeding but he's still going, can't be too healthy pic.twitter.com/jSIae09dt2