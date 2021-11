Cum arată soția lui Mihai Bobonete? Vezi ce frumoasă e femeia alături de care actorul e de 25 de ani

Soția lui Bobiță a participat rar la evenimente publice alături de actor, însă de fiecare dată impresionează prin naturalețe și frumusețe.

Unul dintre rarele evenimente a fost chiar în toamna acestui an, când Mihai Bobonete a publicat și o poză pe Facebook. A scris, alături de fotografie:

"Daca nici eu cu sotia nu stim să pozam la premiere, nu mai stie nimeni.





Am fost aseara la Complet Necunoscuți, filmul care ruleaza de azi in toate cinematografele!"

Cătălina este absolventă a Facultății de Psihologie, dar în prezent a ales să profeseze ca make-up artist.

Actorul declara, mai în glumă, mai în serios, pentru VIVA:

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că… am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o anul trecut (2018), dar a durat că a trebuit să mă conving, stii… 25 de ani că vreau să rămânem.





Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți."

La o fotografie de acum câțiva ani alături de soție, Mihai Bobonete i-a făcut chiar cea mai frumoasă declarație:



"Astazi a fost si este ziua in care mi-e foarte dor de tine! Te iubesc!"



FOTO: MIHAI BOBONETE INSTAGRAM



CĂTĂLINA BOBONETE INSTAGRAM

