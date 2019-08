Cum arată Valentina Pelinel Borcea, la șase luni de când a născut?

Acum un an a devenit soția lui Cristi Borcea, iar acum șase luni, mama pentru a doua oară.

Pe întâi martie, în zi de mărțișor, Valentina le-a adus pe lume pe gemenele Rania Maria și Indira Maria.

In aceeași perioadă, a aflat vestea că soțul său, Cristi Borcea, va petrece ani de zile în închisoare. A trecut de atunci o jumătate de an și Valentina pare că s-a împăcat cu gândul. Postează în ultima perioadă fotografii pe rețelele de socializare în care zâmbește fericită. Cea mai recentă poză e făcută alături de Mian, băiețelui de trei ani pe care îl are cu Borcea.







Frumoasa blondă se află alături de acesta în vacanță pe litoralul românesc, în stațiunea Neptun.



În data de 12 septembrie 2018, Valentina și Cristi Borcea s-au cununat civil, iar în data de 30 septembrie a anului trecut au făcut nunta în Ungaria.





SURSA FOTO: INSTAGRAM/FACEBOOK