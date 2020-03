Cum arată vila fabuloasă de 10.000 $ pe noapte în care își petrece Kylie Jenner vacanța

Atunci când ești desemnată "cea mai tânără miliardară care și-a realizat averea pe cont propriu" nu te mai uiți la bani când vine vorba de vacanțe. Kylie Jenner a găsit paradisul în vacanța din Bahamas, dar și plătește o avere pentru el.

Kylie Jenner, sora cea mai mică a lui Kim Kardashian, se află în vacanță cu fiica sa, Stormi, dar și cu două dintre cele mai bune prietene. Acestea s-au cazat la Vila Rosalita din Harbour Island, Bahamas, unde un sejur de o săptămână costă cât un apartament cu trei camere în București.

În extrasezon oaspeții plătesc 10.000 de dolari pe noapte, iar în plin sezon prețurile pleacă de la 15.000 de euro.

În vila de lux pot sta până la 12 persoane. În zona nu e permis accesul auto, iar plajele au nisip fin și roz.

Kylie Jenner, mezina familiei Kardashian-Jenner, susține că a făcut avere fără a fi sprinjinită serios de cineva la început de drum.

La începutul lunii martie 2019, revista Forbes a numit-o pe Kylie cel mai tânăr miliardar prin forțe proprii (self-made), iar această formulare a provocat o dezbatere aprinsă. Chiar nu a avut Kylie niciun ajutor din afară?

„Am înființat compania în 2015, din resurse proprii”, spunea mezina familiei Kardashian-Jenner pentru Forbes.

Într-un interviu publicat de New York Times, Kylie Jenner declara că „tehnic” acest lucru e adevărat. „Dacă discutăm despre finanțare, tehnic, da. Nu am moștenit niciun cent. Dar am avut parte de mult ajutor și o platformă uriașă”, spune miliardara pentru publicația americană.

