Cum au petrecut de Ziua Pământului Liana Stanciu, Nick Nnd și Johny Romano

Pe 22 aprilie s-a sărbătorit Ziua Pământului iar prezentatorii primei ediții din WeLoveMusic Festival, Liana Stanciu și Nick Nnd, împreună cu Johny Romano și impresarul Marius China, au acceptat invitația de a încerca să aducă un strop de culoare și să facă curat pe Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea și de a pregăti locul pentru cel mai tare festival al verii!

După ce anul trecut au avut parte de muzică bună în cadrul primei ediții din WeLoveMusic Festival, iată că anul acesta Liana Stanciu și Nick Nnd, împreună cu unul dintre organizatorii festivalului, s-au întors de Ziua Pământului, la Râmnicu Vâlcea.

Surpriza tuturor a fost că au avut parte de soare, deși se anunțase ploaie, care a venit după terminarea evenimantului. Cele trei vedete împreună cu copiii și voluntarii Asociației More than a Smile, cu reprezentanții Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, echipa We Love Music Festival și Direcția Silvică Vâlcea prin Ocolul Silvic Râmnicu Vâlcea au făcut curat câteva ore și au vopsit copacii în mai multe culori.

„Trebuie să știți că ceea ce fac eu e o operațiune de ecologizare, chiar dacă e colorată, substanța alungă dăunătorii, ajută copacul, ajută natura, Noi ne pregătim pentru WeLoveMusic Festival, unde vă așteptăm pe 18-20 august, la Platoul Fețeni, iar eu vă aștept acolo pe scenă. Va fi cel mai tare festival cu nume grele, cu East 17, Holograf, Pepe, Nick NND, Akcent, Fun Factory, La Bouche, MR. President, Snap, Faydee, Cappella, Milli Vanili și mulți alții!”, a povestit Liana Stanciu.

La rândul lui Nick a venit împreună cu fiica lui, care l-a ajutat cu fotografierea și filmarea unui vlog înainte de începerea celei de-a două ediție a festivalului. „Am venit aici la Platoul Fețeni de Ziua Naturii, să ecologizam pădurea, unde am strâns gunoaiele și am vopsit copacii. Și pregătim ediția a două din WeLoveMusic Festival, pe care o prezint cu Liana Stanciu, și de abia aștept să retrăiesc momentele de anul trecut. Se spune că în această viață trebuie să faci un copil, să faci o casă și să sădești un copac. Eu le-am făcut pe toate, am o fată de care sunt mândru, am o casă și am sădit mai mulți pomi fructiferi”, a mai spus solistul.

Prima ediție a acestui festival a adus la un loc un public de 20.000 de participanți, care au reușit să își găsească ritmul preferat, la cele 2 scene din incinta acestuia. Muzică a răsunat non-stop în cele 4 zile memorabile, atmosfera din timpul a peste 30 de show-uri live fiind incendiară! Nume precum Ricchi E Poveri, ATB, Ronan Keating, Outlandish, Blue, Jay Sean, Connect-R, DJ Project au făcut un show de zile mari, iar publicul i-a răsplătit cu ropote de aplauze și o energie debordantă. Biletele pentru WeLoveMusicFestival se pot achiziționa de pe www.magazindebilete.ro