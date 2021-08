Cum i s-a schimbat viața lui Daneliya Tuleshova, finalistă în concursul America's Got Talent 

Daneliya Tuleshova are 15 ani și este originară din Kazakhstan. Fata cu o voce de aur a ajuns, anul trecut, în finala competiției America's Got Talent și a devenit o mică vedetă în Statele Unite.

Viața lui Daneliya Tuleshova s-a schimbat total după ce videoclipurile ei de la concursurile internaționale de talente au adunat milioane de vizualizări pe internet. Canalul ei de YouTube are deja peste 1 milion de abonați.

În prezent, adolescenta se pregătește pentru un concert în Las Vegas, organizat de compania Universal Talent Music.

Anul acesta, Daneliya a absolvit clasa a IX-a, iar pe 18 iulie a împlinit 15 ani. La această vârstă, ea se bucură de o popularitate foarte mare, atât în țara natală, cât și în SUA. Fata a devenit imaginea unui brand renumit de cosmetice, s-a filmat în reclame și înregistrează piese noi.

În aprilie 2021, Daneliya Tuleshova a semnat un contract cu 4 Chords Records în calitate de artist principal, iar pe 21 mai a lansat piesa de debut Like You Used To.

La vârsta de 10 ani, Daneliya Tuleshova a fost câștigătoarea sezonului 4 de la Voice Kids Ucraina, impresionând jurații și publicul cu vocea sa puternică. Videoclipul de la audiții, în care fata interpretează piesa Stone Cold a lui Demi Lovato a fost printre cele mai vizionate din istoria show-ului. Cel puțin 70 de milioane de oameni l-au văzut până acum.

Sursă foto: Instagram/ tuleshova_daneliya