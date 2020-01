Cum îl așteaptă Anamaria Prodan pe Reghe în dormitor. Imaginile care fac furori pe net

Anamaria Prodan este sexy în orice ipostază și la orice eveniment, însă în special în dormitor :) Vedeta face furori pe net cu cele mai recente imagini pe care le-a postat din intimitatea camerei sale.

Impresara a pozat într-un furou negru din satin, alături de un aranjament din trandafiri albi. Așezată sexy în pat, Anamaria le-a dat de înțeles fanilor ei de pe Instagram că așa își așteaptă soțul iubit în dormitor, la reședință lor din Dubai.

Vedeta a povestit mai demult, pentru ProTV.ro cum este pentru ea viața în Emirate.

“Pentru mine, viața în Dubai nu înseamnă magazine, restaurante sau excursii exotice, așa cum înseamnă pentru alții. Pentru mine, Dubai e pur și simplu o destinație, dar în această destinație e FAMILIA. Mă bucur de fiecare dată când merg acolo nu pentru luxul sau distracția de acolo, ci pentru că îmi petrec timpul alături de soțul meu, avem clipele noastre împreună, suntem romantici, recuperam toată perioada în care ne-am văzut numai în apeluri video pe telefon. De fiecare dată când merg acolo, parcă opresc tot ce înseamnă muncă și timp și mă bucur de timpul alături de Laur”, spunea vedeta.

Impresara a mărturisit în același interviu că nu stă prea bine la capitolul timp liber.

“Timp liber? Ce e timpul liber? Nu există așa ceva. Mă trezesc dimineața, mă aranjez și apoi încep telefoanele, ședințele, contractele, negocierile, filmările, emisiunile etc etc. Iar eu la 3-4 dimineața ajung în pat. Dacă se întâmplă să am noroc de câteva zile libere, fug la Laur, să ne petrecem puțin timp împreună. Dar noțiunea de timp liber nu prea există pentru mine. Și nici n-aș ști ce să fac daca aș avea timp liber, probabil mi l-aș încarca cu ceva treabă, că nu pot din fire să stau degeaba”, a spus Anamaria Prodan.

