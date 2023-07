Cum s-a distrat Crina Abrudan la concertul trupei Coldplay, din Amsterdam: „Chris Martin mi-a făcut cu mâna!”

Crina Abrudan a avut parte de o experiență memorabilă! Vedeta și-a îndeplinit un vis și i-a văzut live pe băieții de la Coldplay. Fosta prezentatoare a mers la Amsterdam, acolo unde trupa a susținut ultimul concert din Europa, de anul acesta.

Crina a stat chiar lângă scenă și a povestit pe InstaStories că a meritat să aștepte patru ore pentru a-și vedea una din trupele ei favorite.

„Am venit la Amsterdam singură, am stat prin Amsterdam singură, m-am plimbat singură și am fost la concert la Coldplay singură, pentru că de fapt ăsta a fost scopul escapadei mele în Amsterdam. De dinainte de pandemie îmi tot doream să ajung la un concert Coldplay. N-am ajuns anul trecut nicăieri în Europa. Am văzut că au ultimul concert la Amsterdam și am venit aici. Nu e prima oară când plec undeva singură și îmi place. N-am o problema să plec singură, ba dimpotrivă sunt ok pentru că îmi fac programul cum vreau eu”, a spus Crina pe Instagram. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)



„A fost o atmosferă atât de frumoasă! Superb! A fost wow! Am pus și câteva stories de la concert. Am ajuns la 4 jumătate la concert, în condițile în care accesul începea la 5. Așa am reușit să stau chiar lângă scenă. Atât de aproape de scenă am mai stat doar la Madonna, acum câțiva ani. Am ajuns foarte aproape de scenă și poate ați văzut într-un story că la un moment dat în timp ce filmam de acolo, de pe marginea scenei, Chris Martin mi-a făcut cu mâna. Deci a meritat să stau acolo 4 ore și să nu beau nimic, să nu mănânc nimic...Eram foarte aproape să prind și tricoul când l-a aruncat în public!”, a adăugat Crina.

Vedeta și-a luat biletul în urmă cu două săptămâni și pe atunci nu știa că trupa va concerta și-n România la anul.

Show-ul va avea loc în 12 iunie 2024 pe Arena Națională din București. Biletele vor fi puse în vânzare marți, 25 iulie.

Fotografii/capturi Instagram @CrinaAbrudan