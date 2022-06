Cum s-a răzbunat o tânără pe un bărbat care a filmat-o timp de 20 de minute în tren

O tânără a avut o parte de o experiență neplăcută în tren, din cauza unui bărbat care a decis să o filmeze.

Shinae s-a urcat în tren la gara Valley din Queensland, Australia, în timp ce se îndrepta spre o prietenă. Ghinionul ei a fost să se așeze vis-à-vis de un bărbat care părea cucerit de aspectul ei, atât de cucerit și de disperat încât a început să o filmeze.

Ea a spus că s-a simțit instantaneu neliniștită și că situația incomodă a durat 20 de minute. Pe pagina ei TikTok, tânăra a explicat cum bărbatul a continuat să o filmeze, fără să rostească un singur cuvânt.

Ea a spus pentru The Sun: „M-am gândit să mă confrunt cu el, dar fiind singură, nu am vrut să-mi asum riscul ca acesta să fie agresiv. Așa că am decis să-i fac același lucru”.

De îndată ce a observat că este filmat, Shinae a spus că bărbatul a plecat. Ea l-a înregistrat 13 secunde și a încărcat clipul pe TikTok, unde a fost forțată în cele din urmă să-l șteargă după o mulțime de comentarii dezgustătoare.

Sursă foto: TikTok/Instagram @shinaemartin