Cum s-au aflat detaliile despre uciderea ursului Arthur? Povestea anchetei jurnalistice

Ramona Ţintea, corespondent al Ştirilor PRO TV, este jurnalistul care a mers pe firul poveștii și a realizat ancheta privind uciderea ursului Arthur.

Citește și Ce mesaj a scris Alex Bodi înainte de a se vedea cu Vica Blochina? Reacțiile au fost pe măsură

Ulterior, ancheta a ajuns în presa internaţională. BBC, The Washington Post, Associated Press sau Euronews au scris despre acest subict.Jurnaliștii celui mai citit ziar din Austria, KRONEN ZEITUNG, i-au cerut Ramonei detalii despre investigațiile pe care le-a făcut timp de o lună în zona Covasna.

Ramona Țintea povestește: “A fost o muncă de echipă, împreună cu activiştii de mediu de la Agent Green, fără ei, cu siguranţă nu aş fi reuşit să aduc la lumină acest caz. Am făcut şi alte anchete împreună, sunt partenerii mei de încredere.





"Despre braconaj şi despre faptul că urşii sunt vânaţi ilegal s-a tot vorbit, dar până acum, niciodată nu am reuşit să demonstrăm acest lucru. Sinceră să fiu, până nu am văzut documentele, până nu am văzut numele prinţului scris acolo, nu am vrut să cred, nu am vrut să entuziasmez.





De la bun început am stabilit strategia. Ştiam că avem de-a face cu oameni pricepuţi, cărora nu le poţi spune din prima că ştii ce s-a întâmplat."

FOTO: ȘTIRILE PRO TV/ SHUTTERSTOCK