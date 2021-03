Cum s-au cunoscut Mirela Oprișor și soțul ei, Mimi Brănescu. ”Eu așa i-am spus: te-am văzut frumos și pe tine te-am ales”

Mirela Oprișor este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. Ea este căsătorită cu scenaristul Mimi Brănescu și au împreună o fată pe nume Ana. Recent, Mirela a povestit, în podcastul lui Andi Moisescu, cum a început povestea lor de dragoste.

Cei doi s-au întâlnit în facultate, dar într-un mod cât se poate de neobișnuit, după cum povestește actrița. Când a trebuit să dea examen la Teatru, membrii comisiei de examinare i-au cerut să aleagă de pe masă poza unui student, iar apoi să-i spună acelui băiat un monolog:

”Mi-au zis: uite, ăștia sunt băieții care dau la facultate anul acesta, alege-ți pe unul și du-te și spune-i o poezie sau monolog ce ai tu, de parcă el ar fi în armată și tu spui...Pe cine crezi că am ales? Pe Mimișor (Mimi Brănescu).Apoi m-am întâlnit cu el în gangul facultății și zic: băi, eu ți-am zis ție astăzi o poezie. L-am agățat cum ar veni. Apoi am zis să bem o cafea și așa a început totul”.

”Cum e posibil așa ceva. E un destin aici”, a comentat Andi Moisescu râzând.

”Cred că nici n-am văzut pe cine am tras, pentru că sunt mioapă. Adică, vai nu pot să spun că l-am ales pe cel mai frumos...Da eu așa i-am spus: Mimi, te-am văzut frumos și pe tine te-am ales. (...)L-am văzut mai curățel, l-am luat pe Mimișor (poza) și i-am zis o poveste. Așa am intrat la facultate și am fost colegi. Am avut o poveste de amor, după care...i-am dat papucii. (...)Ne-am reîntâlnit după 8 ani și cred că ne căsătoream a doua zi. Ne-am trăit și noi viața, ne-am văzut de treabă, apoi ne-am reîntâlnit și am întemeia o familie”, a adăugat Mirela.

Podcastul a adunat, până acum , sute de comentarii de apreciere:

”Mirela Oprișor e o poezie! Multumim Andi ca ne-ai arătat asa un om deosebit!”,

”Doamna este minunata! Multumit ca ne-ai prezentat omul din spatele personajului, Andi!”,

”Eu cred ca tu ai un detector special de metale si cand gasesti ceva "metale pretioase", le scoti la suprafața si ni le prezinti si noua. Ca de obicei, in ignoranta mea nu as fi presupus niciodata ce om fain este in spatele Aspirinei. Acum inteleg de unde atata inspiratie la Mimi si la Miri :) .... oamenii astia 2 se alimenteaza reciproc ca un izvor infinit de energie si buna dispozitie”, au fost unele comentarii.







Mimi Brănescu este unul dintre scenariștii serialului Las Fierbinți. Într-un interviu pentru adevărul.ro, Mirela Oprișor povestește, în stilul amuzant caracteristic, cum a primit rolul Aspirina:

”Mimi Brănescu, soţul meu, scria deja scenariul. Noi nu prea lucram împreună atunci, iar eu chiar nu făceam nimic în perioada aia. Recunosc, i-am spus: “Hai, scrie-mi şi mie un personaj. Fă-mi şi mie un rolişor, să fiu doctoriţa din sat”. Şi a ieşit Aspirina” (râde)

Sursă foto: Instagram/ mirelaoprisor

