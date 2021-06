Cum s-au prezentat Cristi Borcea și Valentina Pelinel la majoratul gemenilor lui Borcea? Au arătat spectaculos

Cum era și normal, la petrecere și-au făcut apariția și Valentina Pelinel și Cristi Borcea, iar frumoasa Valentina a arătat pe Instagram cum s-au prezentat amândoi. Dacă el a ales o ținută tinerească, în care nu arată că are doi copii majori, ea a optat pentru o rochie spectaculoasă, care o pune în valoare.

Potrivit cancan.ro, ziua gemenilor Angelo și Melissa a fost organizată în stil foarte luxos, cu băuturi fine, mâncăruri delicioase și mult dans. Printre artiștii inivitați să întrețină atmosfera s-au numărat Tzancă Uraganu și Vali Vijelie.

Pentru aniversarea lor, Mihaela Borcea le-a transmis gemenilor ei un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

“La mulţi ani, Melissa, draga mea fiică, ai fost întotdeauna Prinţesa inimii mele!

Îmi amintesc când te-ai născut acum 18 ani… erai un pui de om. O săptămână din viaţa mea mult încercată am trăit un alt coşmar, nu ştiam dacă vei trăi sau nu, viaţa ta era în mâinile Domnului! Mintea îmi e plină de amintiri cu o fetiţă dulce, mititică şi drăgălaşă care mi-a atins inima! De atunci mulţi ani au trecut…





Ai crescut atât de mult, ai devenit o tânără frumoasă, deşteaptă, sensibilă, matură, cu care mă mândresc enorm de mult! Eşti o fiică minunată, eşti tot ce mi-aş fi putut dori, şi, nu uita că, oriunde te-ar duce viaţa, eu voi fi mereu lângă tine şi te voi susţine în tot ceea ce faci. Azi e ziua ta, una din multe altele care vor urma, aşa că urmează-ţi visele, primeşte oportunităţile care ţi se oferă. Să fii bună, pentru ca să poţi să fii fericită, să crezi în ţine, să faci tot ce îţi doreşti, să iubeşti şi să trăieşti! Te iubesc mult!”, i-a transmis Mihaela Borcea fiicei sale.

“La mulţi ani, Coculeţ, cum te-am alintat din prima clipă când ai venit pe lume, acum 18 ani, atunci când viaţă mea şi a voastră era în mâinile Domnului. Copilul meu drag ai fost adorabil, glumeţ, pus mereu pe şotii, acum eşţi chipeş şi înţelept! Ai fost precoce, acum eşţi educat. Ai fost mic, acum eşti înalt.





Dar, indiferent de lucrurile care se schimbă, vei rămâne întotdeauna fiul meu, iar legătura dintre noi doi nu o poate rupe nimeni, niciodată!! Azi păşeşţi în viaţa matură şi responsabilă! Îţi urez să intri cu dreptul în această nouă etapă a vieţii tale, să ai parte de o viaţă plăcută, cu experienţe intense, trăiri de neuitat, oameni dragi şi un amalgam de emoţii pozitive. Să ai mereu încredere în ţine şi să-ţi asculţi inima indiferent de orice. Never give up without a fight! Te iubesc mult!”, i-a transmis Mihaela și fiului ei.