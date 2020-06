Cum se comporta indragostitii atunci cand cred ca nu ii vede nimeni. Ilustratiile care au cucerit internetul

Se spune ca dragostea se poate exprima si prin gesturi mici si ca detaliile sunt cele care conteaza cu adevarat. Fiecare cuplu are povestea lui, asa cum fiecare etapa dintr-o relatie are farmecul sau.

O imbratisare dupa o zi lunga de lucru, o seara petrecuta in fata micului ecran in compania persoanei iubite sau o cina servita in doi, toate acestea sunt gesturi mici, aparent banale, dar care pot consolida relatia de cuplu.

Amanda Oleander a surprins aceste momente de intimitate intr-o serie de ilustratii extrem de simpatice. Inspirata de propria relatie, dar si de povestile oamenilor apropiati din viata sa, Amanda a realizat o colectie de imaginii care exprima mai mult decat o mie de cuvinte.

Vezi si tu cum se comporta indragostitii atunci cand nu ii vede nimeni, atunci cand grijile cotidiene dispar pentru cateva ore si tot ce conteaza este dragostea adevarata.

Sursa FOTO: 9gag.com