EXCLUSIV: Cum se face un spital-Paula Herlo: Spitalul de Oncologie și Radioterapie Pediatrică se naște din furie și din nevoi!

Ce este cu adevărat în spatele unui proiect care face multă lumină în întunericul în care sunt aruncați, fără vină, copii și părinți? Cum se construiește un spital, într-o țară care pare că se află într-o continuă și nesfârșită renovare?



: ”Ideea s-a născut dintr-o furie a noastră. Eram cu prietenele mele , Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu la un restaurant - noi ne întâlneam periodic să vedem care mai e statusul proiectelor pe care le aveam - și la momentul acela eram blocate în renovarea Secției de Oncopediatrie de la Spitalul Marie Curie. Structura veche a spitalului nu permitea ca noi să renovăm la standarde europene. Discuția s-a aprins pentru că eram foarte supărate că anumite investiții ale noastre nu erau folosite la adevărata lor capacitate. O concluzie a fost că noi cârpim, dar, per total, sistemul e același! Și atunci am verbalizat pentru prima dată cum ar fi dacă am construi un spital.

Ne imaginam că am putea cumpăra teren - investisem până la momentul acela 6 milioane de Euro în secțiile din România și ne imaginam cum, cu banii aceștia, ridicam un spital de la zero. Și ne imaginam cum am fi cumpărat teren, cum am fi construit spitalul, cine l-ar fi condus și într-un final ne-am dat seama că era destul de complicat, pentru că tratamentul pacietului oncologic e unul care presupune nu doar tratamentul în sine, ci și multe alte discipline, la care copilul trebuie dus pentru investigații. Am simțit atunci că era o pălărie mult prea mare ca să facă o asociație un spital, să îl și gestioneze, să îl și finanțeze."