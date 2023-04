Cum se îmbracă la sală fiica Anamariei Prodan, Sarah. Ținuta incendiară în care și-a făcut apariția

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, este din ce în ce mai prezentă atât pe rețelele de socializare, cât și în lumea mondenă. Tânăra face deja senzație cu filmulețele postate atât pe Instagram, cât și pe TikTok.

În vârstă de 23 de ani, Sarah este pasionată de fitness și postează adesea imagini în story-urile sale de pe Instagram. Tânăra nu tareaza nicio ședință de sport și își încântă followerii cu imagini în care lucrează intens, în outfituri sexy.

În cel mai nou clip postat, Sarah apare pedalând intens pe o bicicletă eliptică, într-un costum minuscul de fitness.

De curând, tânără a fost prezentă la un eveniment Dolce&Gabbanna, unde s-a fotografiat lângă un poster cu Kim Kardashian, pe care Sarah probabil o admiră și ocazional o copiază.

Sarah este perfect conștienta de atuurile sale fizice și nu se sfiește să și le scoată în evidență. “Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, spunea tânăra de curând într-un interviu.

Suspectată de fani că și-ar fi făcut operații estetice, Sarah Dumitrescu a negat aceste acuzații. ” Nu am nicio intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am! La ce viață am eu, nu am timp de prostii.”