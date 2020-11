Cum se pregătește Melania Trump pentru ultimul Crăciun la Casa Albă

Anul acesta, Melania Trump (50 de ani) și soțul ei, Donald Trump (74 de ani) vor sărbători pentru ultima dată Crăciunul, la Casa Albă. În luna ianuarie, cuplul va părăsi reședința prezidențială. Astăzi, Donald Trump, care nu și-a recunoscut înfrângerea în alegeri, a început deja procedura de transfer al puterii către Joe Biden.

Cu toate acestea, prima doamnă a Statelor Unite nu și-a lăsat sarcinile de care s-a ocupat până acum. Ieri, conform tradiției, un brad mare a fost adus la Casa Albă, care va fi instalat în Camera Albastră.

Prima doamnă a Statelor Unite a ieșit să întâmpine trăsura trasă de cai, pe care a fost așezat pomul de sărbătoare. Melania Trump a apărut într-un palton supradimensionat de culoare gri deschis cu dungi, de la Balenciaga, și cizme cu toc înalt, negre, din piele de căprioară. Președintele Statelor Unite nu a însoțit-o de data aceasta. Este evident că Donald Trump trece printr-o perioadă tensionată. În ultima vreme, au apărut și zvonuri despre un posibil divorț.

Molidul a fost cultivat la o fermă din Virginia de Vest de către Dan Taylor, un fermier care a venit la Casa Albă, însoțit de familia sa. Melania a făcut câteva fotografii memorabile cu ei și le-a urat un Crăciun fericit, după care s-a grăbit la reședința ei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Melania Trump, prima doamnă așteaptă cu nerăbdare Crăciunul și este pe cale să înceapă decorarea Casei Albe pentru sărbători. ”Este o tradiție anuală: ea începe să aleagă decorațiunile încă din iunie”, a precizat secretarul de presă al primei doamne.

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo