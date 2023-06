Cum trece o piesă granița? Află într-un interviu special

Ana Gabriela Ionescu este jurist cu specializare în domeniul proprietății intelectuale și industriale și a început să activeze în industria muzicală și de divertisment încă din anul 2005. De-a lungul timpului, ea a reprezentat o gamă largă de clienți, inclusiv compozitori, producatori, artiști, case de discuri sau editori muzicali.

Începând cu anul 2016, Ana Gabriela este Head of Sync & Licensing la Global Records, unde se ocupă de exploatarea, valorificarea și maximizarea exploatării și promovării muzicii prin acordarea de sincronizări și licențe către parteneri din alte teritorii sau companii producătoare de film și reclamă.

Din acest rol, îmbinând atât cultura muzicală, cât și cunoștințele juridice, a construit o rețea de parteneri externi, împreună cu care a obținut succes pe plan internațional pentru piesele artiștilor din catalogul Global Records.

1. Gabriela, ce presupune munca de zi cu zi ca Head of Sync & Licensing la Global Records?

Munca de zi cu zi implică networking continuu și identificarea de potențiali parteneri colaboratori, să fii up-to-date cu tendințele din industrie, cu noile platforme media și evoluțiile legislative relevante pentru drepturile de autor și conexe; implică gestionarea și negocierea utilizării muzicii în diferite medii, cum ar fi filme, emisiuni TV, reclame, jocuri video sau alte proiecte media ori exploatări de către label-uri internaționale. De asemenea, presupune analiza și evaluarea potențialului comercial al deal-urilor – acest lucru implică analiza beneficiilor de promovare și financiare, impactul asupra imaginii artistului și sinergiile pe care le aduce respectivul proiect media.

2. De cât timp lucrezi în acest domeniu și ce îți place cel mai mult?

Incursiunea în industria muzicală am început-o în 2005, iar acest drum mi-a oferit posibilitatea de a lucra cu oameni talentați și pasionați din această industrie, din toate sectoarele ei, începând cu case de discuri, editori muzicali, agenții de publicitate, music supervisors, producători de audiovizual, până la compozitori, producători, artiști talentați. Și ocazia de a contribui la valorificarea și protejarea operelor lor.

3. Care au fost cele mai mari provocări prin care ai trecut în profesia ta și cum le-ai depășit?

Business-ul din industria de entertainment este dinamic și este într-o continuă evoluție și schimbare, asta îi frustrează pe oamenii cărora le place să fie confortabili, iar lucrurile din jurul lor să fie previzibile. Pentru mine este atractiv, pentru că îmi plac provocările, acțiunea, strategia și experimentarea. Am întâlnit zilnic provocări în profesia mea, dar cu o abordare organizată, cu prioritizare, adaptabilitate și o atitudine pozitivă față de această profesie dinamică, vei putea depăși întotdeauna obstacolele și vei reuși să obții rezultate de succes.

4. Câți artiști aveți în portofoliu și care sunt aceștia?

Global Records reprezintă peste 45 de artiști precum INNA, Minelli, Antonia, EMAA, Carla’s Dreams, The Motans, Killa Fonic, Olivia Addams, Holy Molly, Sickotoy, Alina Eremia, Irina Rimes, wrs, florianrus, rareș, IRAIDA, 911, Roxen, DJ Project, dar și autori de renume precum: Alex Cotoi, Viky Red, Minelli, Marco&Seba, David Ciente și mulți alții.

5. Câte piese sunt lansate într-un an și care este proporția celor care sunt promovate și licențiate internațional? Care sunt criteriile pe care o piesă trebuie să le îndeplinească din start pentru a fi lansată în afară?

Lansăm anual sute de piese, atât în limba română, cât și piese internaționale, piese în altă limbă decât în limba română, peste 400 de piese anual, piese pe care le lucrăm fie direct în anumite teritorii, fie prin intermediul licențelor. Analizăm de la caz la caz și ne organizăm strategia pentru fiecare proiect în parte. Noi oferim oportunități fiecărei piese pe care o lansăm, indiferent de limba în care este cântată. Considerăm că muzica este un limbaj universal și că pasiunea și calitatea piesei pot depăși barierele lingvistice.

Pentru a promova piesele noastre la nivel internațional, ne bazăm pe mai multe strategii. În primul rând, lucrăm prin licențieri și sincronizări pentru a ne asigura că muzica ajunge la publicul larg prin intermediul producțiilor cinematografice, emisiunilor TV, reclamelor și jocurilor video sau prin intermediul partenerilor locali, case de discuri. Astfel, putem crea o legătură emoțională puternică între piesele noastre și diversele medii de divertisment si audiență.

În al doilea rând, având o infrastructură de label foarte bine pusă la punct pentru Sud-Estul Europei (Regiunea SEE), suntem în măsură să lucram piesele internațional direct în această regiune și să ne implicăm în campanii de marketing și promovare adaptate regional și să facilităm promovarea pieselor în țările respective. Colaborăm strâns cu partenerii noștri locali pentru a ne asigura că muzica noastră este promovată corespunzător și ajunge la audiențele targetate.

6. Care este procesul prin care trece o piesă pentru a putea depăși granițele țării?

O piesă muzicală devine internațională atunci când reușește să traverseze frontierele culturale și lingvistice, captând atenția și inimile ascultătorilor din diferite colțuri ale lumii.

Colaborarea cu parteneri locali și internaționali, licențierile și sincronizările în producții media și utilizarea platformelor de streaming pot contribui la creșterea vizibilității și accesibilității piesei în rândul audienței internaționale.

Succesul internațional al unei piese este rezultatul unei combinații între talent, calitatea muzicii și strategiile de exploatare, promovare și distribuție. O piesă muzicală care reușește să îmbrace aceste elemente cu inovație și originalitate poate străbate continente și poate deveni un fenomen global.

7. Care este procesul pentru realizarea unui featuring între artiștii români și cei din afară?

Cu o echipă puternică în spate și o abordare inovatoare, un artist local reprezentat de o casă de discuri de top poate avea parte de colaborări cu artiști internaționali de renume, deschizându-și astfel porțile către o audiență globală și creând o experiență muzicală extraordinară pentru ascultători. Aceste colaborări se pot realiza prin diverse procedee, însă de cele mai multe ori, magia se întâmplă fie direct în studio, fie în camp-urile internaționale (sesiuni de compoziție muzicală), acolo unde sunt invitați să participe artiștii noștri împreună cu alți artiști de renume internaționali. Această modalitate permite interacțiunea directă și creativă între artiști, facilitând schimbul de idei și energie în timp real.

Acestea sunt doar câteva exemple de modalități prin care artiștii pot realiza colaborări muzicale internaționale. În era digitală și a globalizării, există tot mai multe oportunități pentru artiști de a se conecta și a crea împreună, indiferent de distanțele geografice.

Printre colaborările artiștilor reprezentați de Global Records cu artiști internaționali se numără colaborările cu artiști precum Alok, R3HAB, J.Balvin, Daddy Yankee, Sofi Tukker, Timmy Trumpet, Sean Paul, Pitbull, Strange Fruits, Mahmut Orhan etc.

8. Cum diferă legislația în domeniul drepturilor de autor și conexe drepturilor de autor în țările cu care ai colaborat față de România?

Legislația privind drepturile de autor și conexe diferă de la o țară la alta, dar majoritatea țărilor au legi asemănătoare, datorită faptului că multe țări sunt semnatare ale tratatelor internaționale privind protecția drepturilor de autor și conexe.

În general, legile privind drepturi de autor și conexe reglementează drepturile creatorilor asupra operelor lor, inclusiv dreptul de a controla utilizarea și distribuirea operei. Acestea pot varia în funcție de durata de protecție, drepturile și excepțiile utilizării, metodele de protecție și sancțiunile pentru încălcarea drepturilor de autor.

Deși există diferențe între legislațiile de drepturi de autor și conexe în diverse teritorii, în practică, majoritatea contractelor încheiate de noi se bazează pe legislația română. Cu toate acestea, în situații excepționale, pot apărea oportunități de colaborare care implică artiști sau parteneri din alte țări. În astfel de cazuri, se ia în considerare încheierea contractelor pe baza legislațiilor specifice țării respective.

Prin analizarea atentă a legislației și a condițiilor contractuale, se asigură un cadru legal adecvat pentru colaborarea dintre artiști sau cu parteneri internaționali, promovând astfel un mediu favorabil pentru dezvoltarea și susținerea industriei muzicale.

9. Care sunt, într-un top 10, cele mai de succes piese lansate internațional de voi până acum si care sunt artiștii cu cea mai mare vizibilitate internațională, unde și de ce?

Avem foarte multe povești de succes în mediul internațional, iar artiștii noștri se mențin constant în topurile muzicale de specialitate.

Printre aceștia se numără INNA, Minelli, Antonia, Roxen, Olivia Addams, Holy Molly, Sickotoy, Gran Error, IRAIDA sau wrs. Majoritatea pieselor pe care le lansăm obțin performanțe excepționale în teritorii precum Polonia, Franța, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, Croația, Serbia, etc.

Muzica artiștilor a fost sincronizată în diverse producții de film, seriale, jocuri video sau reclame: (ABC) The Baker and The Beauty (INNA – Sin Ti); (Netflix) Elite ( INNA – Sin Ti); (Amazon) Hanna (Antonia – Matame); (ABC) Grand Hotel (INNA – Tu Manera); (Sky max) Wolfe (Holy Molly – Twinkle Twinkle); în filme precum Fifty Shades Darker (Bom Bidi Bom); (Netflix) In from the cold (Minelli, INNA – Discoteka); (Netflix) How It Ends (Sickotoy, INNA, TAG – VKTM); (Netflix) Miami Bici; Teambuilding; Mikado; NFS Heat; Crazy Valorant etc.