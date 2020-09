Cum vrea Samuel L. Jackson să-i convingă pe oameni să meargă la vot

Starul din „Pulp Fiction” e un susținător fervent al dreptului la vot, însă și o persoană care consideră că acesta e o obligație cetățenească. Samuel L. Jackson are o metodă inedită pentru a-i convinge pe oameni să voteze.

Samuel L. Jackson (71 de ani) se alătură celebrităților de peste Ocean care încearcă să-i convingă pe americani că votul lor contează. În noiembrie, întreaga țară e așteptată să-și exprime preferințele la alegerile prezidențiale, iar americanii au nevoie de ceva mai multă persuasiune pentru a uza de un drept constituțional.

Actorul din Pulp Fiction a promis că primii 2.500 de americani care se înregistrează pentru votul din noiembrie sau fac dovada că plănuiesc să meargă la vot vor primi un cadou din partea lui: îi va învăța să înjure în 15 limbi străine. Iată mesajul său mai jos!

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9