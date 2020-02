”Dădaca” Fran Drescher, dezvăluiri despre cea mai dramatică noapte din viața ei

Actrița din serialul ”Dădaca” (62 de ani) a povestit recent cum, datorită memoriei sale fotografică, a reușit să-și identifice agresorul și să-l trimită la închisoare.

Actrița Fran Drescher a vorbit despre clipele terifiante pe care le-a trăit acum aproape 30 de ani. Aceasta a povestit cum cei doi bărbați care i-au spart casa, i-au furat bunurile și le-au violat pe ea și pe prietena ei sub amenințarea armei, au fost identificați și, într-un final, prinși de poliție.

Soțul ei de atunci, Peter Jacobson, a fost, de asemenea, o victimă a agresorilor, fiind bătut, legat și forțat să privească întreaga scenă frisonantă.

”În acea seară blestemată, eu și prietena mea am fost victimele unei crime violente”, a spus Drescher.

”Nu am fost singura femeie violată. Prietena mea era în vizită și a fost și ea violată. Am reușit să ajut poliția pentru că am memorie fotografică. Am reținut cum arată cei doi și le-am făcut portretul pe baza căruia au reușit să-l prindă”, a explicat Drescher.

Actrița de 62 de ani a mărturisit că a reușit să treacă peste această întâmplare dramatică după ce răufăcătorii au fost prinși și trimiși la închisoare.

”Nu mi-am dorit niciodată să par ”vulnerabilă”, așa că am îngropat totul și mi-am văzut de viață. Pentru următorii 15 ani, m-am concentrat pe muncă, să-i fac pe toți ceilalți fericiți”, a declarat Fran Drescher pentru InStyle.

