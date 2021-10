Dakota Johnson, apariție fascinantă pe străzile din New York. Ținuta îndrăzneață care a atras toate privirile

Este în lumina reflectoarelor încă din copilărie, însă doar de câțiva ani a reușit să își facă un nume în showbizul internațional. Ca fiica a lui Don Johnson și a lui Melanie Griffith, Dakota Johnson a crescut practic pe platourile de filmare și pe covorul roșu.

Deși prima ei apariție într-un film s-a întâmplat pe când avea numai 10 ani, faima a cunoscut-o cu adevărat abia după apariția în controversatul Fifty Shades of Grey. Rolul “Anastasia Steele” a transformat-o într-un sex simbol și una dintre cele cele mai admirate actrițe de la Hollywood. Cum talentul nu îi lipește, rolurile bune nu au întârziat să apară. Acum își promovează intens cel mai recent film, The Lost Daughter.

Dakota Johnson este una dintre vedetele preferate de paparazzi, pentru că nu dezamăgește la nicio apariție. Întotdeauna îmbrăcată cu bun gust, actrița în vârstă de 32 de ani impresionează cu outfiturile sale. Însă nici cei mai optimiști paparazzi nu își imaginau că vedeta va apărea pe străzile din New York în una dintre cele mai îndrăznețe ținute purtată de ea vreodată în public.

Deși în seria “Fify Shades” nu a avut probleme să apară goală, în viața de zi cu zi outfiturile ei sunt adesea “cuminți”, fără să lase prea multă piele la vedere. De data aceasta, Dakota i-a surprins pe newyork-ezi cu o ținută sexy, care i-a pus în valoare picioarele de supermodel. Actrița a îmbrăcat o rochie mini, cu aspect de pene în partea de jos și cu un decolteu adânc. Nu a părut deranjată că paparazzii erau pe urmele ei, dimpotrivă: i-a salutat prietenește.

Dakota Johnson, regrete că a acceptat să joace în Fifty Shades of Grey

Deși “Anastasia Steele” a făcut-o cunoscută în toată lumea, Dakota s-a temut de urmările pe care Fifty Shades le-ar putea avea asupra carierei sale. Din fericire, talentul a ajutat-o să obțină roluri de care să fie mândră. "Trec prin tot felul de etape. Nu vreau ca lumea să se rezume doar la aceste filme când vorbește despre cariera mea. Dar nu pot să neg că Fifty Shades m-a propulsat în lumea cinematografiei. Am călătorit mult datorită lui și am ajuns să fiu foarte mandră de ceea ce am realizat”, spunea mai demult Dakota. Între timp, s-a demonstrat că nu este cazul!