Dan Bilzerian, autobiografie controversată. ”Este o operă de artă”

După mai bine de un an de scris și corectat, Dan Bilzerian a anunțat că noua lui carte este gata.

În ultima vreme, ”playboy-ul Instagramului” nu a fost așa de activ pe rețelele de socializare, tocmai pentru că s-a ocupat să termina lucrul la cartea sa autobiografică, pe care unii o descris prea controversată pentru a putea fi publicată.

Acesta a anunțat că a pus punct acestui proiect în maniera binecunoscută, cu o imagine postată pe Instagram în care se pregătește să facă baie alături de câteva tinere zvelte și frumoase.

Bilzerian a declarat că a scris 360 de pagini în doar 57 de zile, iar procesul de creație l-a făcut, aparent, să renunțe la unele dintre plăcerile vieții.

”Am terminat cartea, 360 de pagini în 57 de zile. Am lucrat 15 ore pe zi, cu o singură zi liberă. Am fumat iarbă doar de trei ori și, timp de 10 zile, nu am făcut sex”.

Acesta a oferit 5000 de dolari celui care îi dă ”cel mai bun titlu de carte” pentru autobiografia sa, ceea ce rezultat în mii de comentarii care de care mai sarcastice și amuzante.

”Cartea este o operă de artă. Oamenii sunt înnebuniți. Mulți îmi spun: Nu poți publica asta -este prea controversată. Cariera ta se va sfârși. Răspunsul meu este: nu am nevoie de o slubă, fraierilor. O s-o public și gata. Oamenii vor face atacuri de panică și probabil nu voi mai avea prieteni, dar măcar sunt onest și dau lumii o carte bună”.

Foto: Profimediaimages.ro