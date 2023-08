Dana Nalbaru, succes în afaceri! Cât costă bomboanele ei făcute cu aur comestibil 

La 46 de ani, Dana Nălbaru declară că este o femeie împlinită: mamă, soție și cu o activitate profesională care i se potrivește - una în afara showbiz-ului.

În anul 2021, Dana a deschis un laborator de cofetărie, ulterior o brutărie, și a devenit asociată la un bistro din București. În afaceri, Dana s-a descurcat foarte bine și a reușit să dezvolte afacerea. Potrivit cancan.ro , prăjiturile cele mai iubite promovate de Dana Nălbaru au formă pătrată, sunt viu colorate și conțin fructe. Foarte căutate sunt bomboanele fără gluten, zahăr sau lactoză. O cutie de 90 de grame costă 29 de lei, iar o cutie de drajeuri de ciocolată, de 220 de grame, costă 59 de lei. Conform aceleași publicații, o serie de lux e formată din jeleuri cu prosecco și aur comestibil de 24 K, dar și cu șampanie și căpșune confiate. O cutie de 85 de grame cu jeleuri cu prosecco și foiță de aur costă 49 de lei, potrivit prețurilor afișate online.

Dana Nălbaru a avut un succes în muzică și televiziune la începutul anilor 2000, atunci când era constant în lumina reflectoarelor.În prezent, după ce s-a retras din showbiz, Dana Nălbaru s-a căsătorit cu Dragoș Bucur, bărbatul alături de care are trei copii, dintre care unul adoptat.

Invitată la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, Dana Nălbaru a vorbit în premieră despre motivele pentru care a preferat să se retragă din spațiul public.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult, pentru mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică

În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”, a spus ea.

Dana Nălbaru a povestit că s-a botezat la 33 de ani și a ales să se pocăiască, iar în acest moment se consideră „Dana Nălbaru, roaba lui Dumnezeu”:



„Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a mai spus ea.





