Dana Roba a publicat imagini înfiorătoare din noaptea în care a fost bătută. Cum au găsit-o medicii de la ambulanță

Dana Roba a publicat pe contul de socializare fotografii care îți dau fiori. Au fost făcute în ambulanță, după ce a fost lovită cu ciocanul de către soțul ei, Daniel Balaciu.

Atenție! Imagini cu un conținut sensibil din noaptea în care Dana Roba a fost bătută

Recent, Dana Roba a făcut publice imaginile șocante din noaptea în care a fost mutilată. Make-up artista a decis să posteze pozele necenzurate cu rănile făcute de către soțul ei cu un ciocan. Ea a transmis și un mesaj emoționant:

„Cea mai frumoasă demonstrație de iubire o are Isus Cristos pentru mine. În urma cu 6 săptămâni, fostul soț a încercat sa-mi i-a viața, lovindu-mă cu ciocanul în cap în timp ce dormeam, atât în față cât și în spatele capului, sunt plină de loviturile dure acestui monstru. Multe lovituri în cap, apoi lăsându-mă câteva ore în cameră, ca sigur când se întoarce voi fi moarta, el poate fugi și se poate ascunde de oamenii legii. Spre uimirea lui, când s-a întors eram vie, și l-am implorat să cheme ambulanța ca nu mai pot și ma simt foarte slăbită. Îl auzeam cum țipa la telefon și era foarte supărat că încă nu am murit. Nu a știut cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu și chiar de am trecut prin valea umbrei morții nu m-am temut de nici un rău. În acele clipe nu m-am gândit nici o clipa la moarte. Știam ca voi ajunge la spital si ca Dumnezeu are medici buni care vor avea grija de mine. Chiar dacă am ajuns in stare foarte gravă la spital si medicii nu mi-au dat nici o șansa la viata, ba mai mult, erau siguri ca voi murii pe masa de operatie.In acele clipe, Dumnezeu a scris: VIAȚA in dreptul meu. Alături de cel mai bun medic Neurochirurg, de la spitalul Județean Timișoara - Costea Daniel si Albota Andreea am stat in operație 9 ore.

Am luptat pentru fetițele mele, Chantal și Celine, mi-am dorit din suflet sa ma întorc acasă in brațele lor, și Dumnezeu mi-a îndeplinit dorința. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ca el are in control viața mea”, a scrie ea pe pagina de socializare.





Dana Roba a trecut o etapă extrem de importantă în ceea ce privește vindecarea sa! Vedeta și-a dat jos bandajele și ghipsul de la mâini, iar în scurt timp va începe procedura de reconstrucție a membrelor. Acest fapt nu a putut decât să îi aducă lacrimi de fericire femeii care își câștigă banii prin machiaj. Mai mult decât atât, Dana Roba a publicat și primele imagini cu mâinile ei, după ce au fost aproape zdrobite de soț.



Sursă foto: Instagram/ Dana Roba

Vezi și: Elena Merișoreanu, 3 luni în casă după operație